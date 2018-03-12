За кого зовут голосовать 18 марта - за Путина или его двойника?

12 января по Первому каналу стране показали, как глава неконституционного Центризбиркома Элла Памфилова вручает «корочки» кандидата в президенты от КПРФ директору процветающего «совхоза им. Ленина» г-ну Грудинину П.Н.

Тот в знак благодарности чмокнул главбабушку ЦИКа в щечку и начал позировать перед журналистами с полученной «ксивой». Такое счастье привалило миллиардеру, о котором он, конечно, не мечтал еще год назад.

И когда переводил миллионы долларов в швейцарские банки - не мечтал, и когда обзаводился второй женой - тоже, наверно, о кандидатстве не грезил.

А через неделю вечером 19 января дьякон Андрей Кураев сделал в своем ЖЖ сенсационную запись под заголовком «Провал путинского двойника».

Святой отец утверждал, что в селигерской проруби на Крещение окунался не президент Путин, а его двойник. Потому что он не осенил себя крестным знамением, как православный верующий и как это делает Владимир Владимирович, а обмахнулся слева направо каким-то непонятным «треугольником». На видеоролике это хорошо видно (https://diak-kuraev.livejournal.com/1901752.html ).

Прошел месяц, и прошли еще 20 дней. Никто авторитетного служителя церкви не опроверг. Ни пресс-секретарь Песков, который вроде должен был находиться в тот вечер где-то рядом со своим патроном. Ни священники в рясах, которые возле той ледяной купели стояли с хоругвями и освящали воду погружением в нее креста.

Ни одна «говорящая голова» РПЦ не взяла на свою душу грех оправдания «треугольника», коим обмахнулся на Крещение неизвестный ныряльщик.

Отмолчался и велеречивый патриарх Кирилл, который во время недавнего визита в Болгарию вознамерился преподать урок истории ее президенту Румену Радеву. Самую настоящую истерику ему закатил.

А отповедь получил от вице-премьера Валерия Симеонова: «Кирилл - второразрядный агент КГБ и еще имеет наглость высказывать суждения президенту Болгарии». Но об этом подробнее в другой раз.

А потом державе сообщили, что Владимир Владимирович простудился и отменил все запланированные на неделю мероприятия. Бывает.

6 февраля Отечество оповестили в новостях, что удостоверение кандидата в президенты будет вручено и В.Путину. Но заочно.

Почему заочно? Это уже становилось интересным. Разве он не обязан был явиться за ним лично и расписаться в получении?

Этот вопрос мы тоже «забили» в журналистское обращение к мадам Памфиловой от 14 февраля «Когда же Центризбирком станет независимым от Путина? (https://forum-msk.org/material/news/14342503.html).

В ответе члена ЦИКа А.Клюкина от 24 февраля за № 05-19/4438 нет, конечно, ответа на этот самый главный вопрос. Не его это компетенция. Но он внес некоторую ясность: в законе нет положения о том, что кандидат в президенты должен получать удостоверение о регистрации лично. Спасибо и на этом.

Но в законе нет и положения о том, что оно может передаваться ему через третьи руки. Прелюбопытно, что ЦИК отказался подтвердить, что удостоверение кандидата в президенты г-ну В.Путину было все-таки вручено. По-любому, он должен был за свою «ксиву» расписаться. Ничего этого нам не показали.

А раз так - то нет, извините, никаких оснований считать его полномочным кандидатом в президенты.

Так за кого призывают голосовать лохов 18 марта - за Путина или его двойника, а, может быть, даже за тройника?

Похоже, за двойника. Потому что настоящий «пободался» бы с соперниками на теледебатах. Представил бы свою предвыборную программу на 4-й срок. Какими конкретно «яркими победами» он собирается осчастливить дорогих россиян в предстоящие 10 лет? А то не все же доживут, так хотя бы узнать заранее…

Наверно, потому и не хочет г-н «ныряльщик» «бодаться» с соперниками, что вблизи легко разглядеть, настоящий он или подставной.

Никого ни за что не агитирую. Но для себя решил: если до 18 марта не покажут вручение удостоверения кандидата в президенты г-ну Путину - в наш избирательный участок не пойду.

Хватит уже с нас этих надувательств. Как они к нам - так и мы к ним.