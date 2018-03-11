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Московский листок

Скрипаля с дочерью, скорее всего, отравили "друзья жены"

Опубликовано 11.03.2018 в разделе комментариев 0

фэсбы силовигархия гру англия
Скрипаля с дочерью, скорее всего, отравили "друзья жены"

Букет цветов, с которым экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия приходили на кладбище, стал одной из главных улик в расследовании их отравления, утверждает The Daily Mail. Букет он оставил на могиле жены, а вскоре после обеда в ресторане Zizzi 66-летний бывший шпион и его дочь потеряли сознание. 

The Daily Mail утверждает, что сейчас букет, оставленный на могиле, анализируют эксперты-криминалисты. Издание полагает, что их прислали Скрипалю с запиской - якобы от друзей жены - с просьбой доставить на кладбище. 

Между тем официальные заявления чиновников не дают оснований полагать, что источник яда известен и локализован. В воскресенье дело прокомментировала главврач Великобритании Салли Дэвис, которая посоветовала сотням посетителей паба Mill и ресторана Zizzi, где побывали Скрипаль с дочкой, продезинфицировать одежду и другие личные вещи. 

Дэвис выразила уверенность, что пребывание в этих местах "не причинило вреда здоровью кого-либо, кто был в пабе Mill и пиццерии Zizzi". "Однако некоторые люди обеспокоены тем, что долговременное воздействие тех веществ может в течение следующих недель или скорее месяцев вызвать риск возникновения проблем со здоровьем", - цитирует ее "Интерфакс". 

Главврач рекомендовала провести санитарную обработку одежды и всех прочих вещей, которые допускают стирку. А вещи, для которых рекомендована лишь сухая чистка, упаковать и отложить "до последующих уведомлений". 

Официальных данных о том, какой химический агент использовался для отравления Скрипаля, нет. Не сообщается даже, была ли это жидкость или сыпучее вещество. 

Накануне глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила, что в распоряжении следствия находится более 200 улик. Следователи также выявили свыше 240 свидетелей инцидента. 

Сергей Скрипаль работал в ГРУ и МВД. Полковник запаса, в 2004 году он был арестован ФСБ по обвинению в шпионаже на британские спецслужбы. В августе 2006 года его приговорили к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. В 2010 году его помиловал президент Дмитрий Медведев в рамках обмена на 10 агентов, разоблаченных в США. Вместе со Скрипалем обменяли ученого Игоря Сутягина и осужденных за измену россиян Александра Запорожского и Геннадия Василенко. В том же году Скрипаль получил убежище в Великобритании. 

4 марта Скрипаль был найден на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери в тяжелом состоянии. Вместе с ним в больницу была доставлена его дочь Юлия. По данным британской полиции, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Следствие квалифицирует это как покушение на убийство. 

По данным британских СМИ, в контрразведке MI5 проверяют версию о том, что отравление Скрипаля и его дочери было попыткой России ликвидировать бывшего шпиона. Не исключаются также альтернативные версии: стремление конкурирующей группировки оклеветать Россию и подорвать режим Владимира Путина или личный спор.

СМИ ищут аналогии с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. 1 ноября 2006 года Литвиненко в Лондоне встретился с Андреем Луговым, бывшим охранником Бориса Березовского и депутатом Госдумы РФ, а также с предпринимателем Дмитрием Ковтуном, который в прошлом работал в ГРУ. По данным британского следствия, во время этой встречи он был отравлен полонием-210. Литвиненко скончался 23 ноября того же года. В январе 2016 года суд Великобритании пришел к выводу, что президент РФ Владимир Путин может быть причастен к этому убийству.  

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