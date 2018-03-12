Митинг в Новом Уренгое. "Все смелые, которые остались"

2 марта 2018 года в городе Новый Уренгой состоялся митинг в защиту жилищных прав горожан.
Митинг долго не согласовывали, дважды отказывали в его проведении, и только на третий раз, и то, буквально накануне ожидаемой даты, 1-го числа, пришла весть о долгожданном согласовании.
Для обездоленных горожан проведение протестных акций по жилью стало почти традицией, так как их нарушенные права, даже после многократных обращений к властям - что к местным, что к областным, что к столичным, странным образом - не восстанавливаются.
Многие из выселяемых новоуренгойцев прожили в своих домах по несколько десятков лет, в суровых климатических условиях данной полосы они сами создавали этот город, строили газопровод. Теперь этих энтузиастов, создававших газовую мощь страны - комсомольцев, строителей, врачей, военных, пожарных, рабочих - гонят на улицу. Вместо получения почестей, уважения, благоустроенной жизни - они вынуждены бороться за крышу над головой.
Администрация предъявляет жилищные претензии на всё новые жилые объекты, суды принимают решения о выселении, не взирая ни на ордера, ни на прописки. Кому-то из жителей суд присудил - освободить занимаемое ранее жильё без предоставления другого, кому-то предложены варианты получше - дома с грибком и плесенью, трещинами в несущих стенах. Чтобы жители не сопротивлялись такой жилищной политике, городские ведомства активно нарушают закон - отключают жителям домов свет и тепло (даже в 40-градусные морозы), командируют к жителям приставов, с декабря 2015-го года в городе полыхают пожары. Пожары удивительным образом затрагивают только те дома, в которых проживают непокорные жители, отказывающиеся переезжать в аварийные новостройки.
Не смотря на то, что в городе идёт массовое нарушение жилищных прав, на митинг вышло совсем немного людей.
Как прокомментировали такую ситуацию сами участники митинга: "Это все смелые, которые остались". Ведь жителям уже не раз приходилось испытывать на себе притеснения властей за активную позицию - это угрозы, задержания, ювенальное преследование, проблемы на работе или невозможность найти её в городе.
Кто-то из жилищных бедолаг утешился и временной подачкой - выдачей социального жилья, превратившись таким образом в фактических рабов, не имеющих теперь возможности попрощаться с муниципальной работой даже на пенсии.
Жители, развернули плакаты:
- Привлечь к ответственности судебную власть в г. Новый Уренгой.
- Требуем исполнения Конституции в г. Новый Уренгой.
- Пенсионеров, инвалидов и ветеранов труда сделали бомжами!
- Требуем прекратить массовые нарушения прав человека в г. Новый Уренгой!
Власти, как всегда, промолчали, городская пресса не приехала. Заявления о жилищных проблемах, о нарушениях конституционных прав - властями многолетне игнорируются. Но какую показательную бдительность и оперативность эти же самые власти проявили всего лишь спустя неделю после митинга, когда в городе был обнаружен испорченный предвыборный плакат Владимира Путина.
Юрий Буларга (корреспондент газеты "Рабочая Демократия", один из новоуренгойских активистов по защите жилищных прав), как и десятки других горожан, успел утром 10 марта заснять на видео демонтаж испорченного плаката. Вечером этого же дня Буларга был уже задержан сотрудниками полиции, якобы по ориентировке, что он в розыске. В отделении его продержали около двух часов и после ночного допроса, как оказалось, всё-таки, на возможную причастность к порче данного предвыборного плаката, отпустили.
Обездоленным новоуренгойцам остаётся только мечтать, чтобы власти с такой же оперативностью реагировали на нарушения их прав, и не только жилищных, но пока они вынуждены держать лишь сопротивление против действий высоких чиновников, в безнаказанности разгулявшихся от Нового Уренгоя до Москвы.
Все выступавшие на митинге жители готовы предстать с документами в доказательство своей правоты, но, видимо, это не входит в планы профессионально заинтересованных в этом ведомств. Иначе обездоленных жителей Нового Уренгоя выслушали бы ещё несколько лет назад.
жоржик написал 12.03.2018 10:32
2. но после того, когда и мэр Нового Уренгоя и губернатор субъекта РФ УСИЛЕННО ЗАЩИЩАЛИ, вплоть до упоминания о весе (на каких весах?) мальчика, пожалевшего фашиста, который пришел на мою Родину уничтожать:
2.1. мой народ (зеленая папка Геринга);
2.2. следовательно, все русское;
необходима именно такая постановка вопроса: "а как на самом деле в условиях Нового Уренгоя?" происходит улучшение жилищных условий?
3. причем какие цели хотят достичь руководители в результате улучшения жилищных условий жителей данного населенного пункта?
В каком документе (документах) это прописано, как утверждено местным советом, как согласовано с властями субъекта РФ?
4. ДЛЯ КОГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ:
4.1. для старожилов, о которых идет речь?
4.2. или для перекати поле, типа бывшего комсомольца, уроженца города РУССКОЙ СЛАВЫ ПОЛТАВЫ?
5. В каком документе (документах) это прописано, как утверждено местным советом, как согласовано с властями субъекта РФ?
6. и как это связано с грядущими выборами? Может, кто то хочет показать свою значимость и усердие (Митинг долго не согласовывали, дважды отказывали в его проведении, и только на третий раз, и то, буквально накануне ожидаемой даты, 1-го числа, пришла весть о долгожданном согласовании)?
7.так что "А как на самом деле" тем более в условиях такого отношения некоторых к "примире-нию", так скажем?
8. для сведения: «У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»