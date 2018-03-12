Митинг в Новом Уренгое. "Все смелые, которые остались"

2 марта 2018 года в городе Новый Уренгой состоялся митинг в защиту жилищных прав горожан.

Митинг долго не согласовывали, дважды отказывали в его проведении, и только на третий раз, и то, буквально накануне ожидаемой даты, 1-го числа, пришла весть о долгожданном согласовании.

Для обездоленных горожан проведение протестных акций по жилью стало почти традицией, так как их нарушенные права, даже после многократных обращений к властям - что к местным, что к областным, что к столичным, странным образом - не восстанавливаются.

Многие из выселяемых новоуренгойцев прожили в своих домах по несколько десятков лет, в суровых климатических условиях данной полосы они сами создавали этот город, строили газопровод. Теперь этих энтузиастов, создававших газовую мощь страны - комсомольцев, строителей, врачей, военных, пожарных, рабочих - гонят на улицу. Вместо получения почестей, уважения, благоустроенной жизни - они вынуждены бороться за крышу над головой.

Администрация предъявляет жилищные претензии на всё новые жилые объекты, суды принимают решения о выселении, не взирая ни на ордера, ни на прописки. Кому-то из жителей суд присудил - освободить занимаемое ранее жильё без предоставления другого, кому-то предложены варианты получше - дома с грибком и плесенью, трещинами в несущих стенах. Чтобы жители не сопротивлялись такой жилищной политике, городские ведомства активно нарушают закон - отключают жителям домов свет и тепло (даже в 40-градусные морозы), командируют к жителям приставов, с декабря 2015-го года в городе полыхают пожары. Пожары удивительным образом затрагивают только те дома, в которых проживают непокорные жители, отказывающиеся переезжать в аварийные новостройки.

Не смотря на то, что в городе идёт массовое нарушение жилищных прав, на митинг вышло совсем немного людей.

Как прокомментировали такую ситуацию сами участники митинга: "Это все смелые, которые остались". Ведь жителям уже не раз приходилось испытывать на себе притеснения властей за активную позицию - это угрозы, задержания, ювенальное преследование, проблемы на работе или невозможность найти её в городе.

Кто-то из жилищных бедолаг утешился и временной подачкой - выдачей социального жилья, превратившись таким образом в фактических рабов, не имеющих теперь возможности попрощаться с муниципальной работой даже на пенсии.

Жители, развернули плакаты:

- Привлечь к ответственности судебную власть в г. Новый Уренгой.

- Требуем исполнения Конституции в г. Новый Уренгой.

- Пенсионеров, инвалидов и ветеранов труда сделали бомжами!

- Требуем прекратить массовые нарушения прав человека в г. Новый Уренгой!

Власти, как всегда, промолчали, городская пресса не приехала. Заявления о жилищных проблемах, о нарушениях конституционных прав - властями многолетне игнорируются. Но какую показательную бдительность и оперативность эти же самые власти проявили всего лишь спустя неделю после митинга, когда в городе был обнаружен испорченный предвыборный плакат Владимира Путина.

Юрий Буларга (корреспондент газеты "Рабочая Демократия", один из новоуренгойских активистов по защите жилищных прав), как и десятки других горожан, успел утром 10 марта заснять на видео демонтаж испорченного плаката. Вечером этого же дня Буларга был уже задержан сотрудниками полиции, якобы по ориентировке, что он в розыске. В отделении его продержали около двух часов и после ночного допроса, как оказалось, всё-таки, на возможную причастность к порче данного предвыборного плаката, отпустили.

Обездоленным новоуренгойцам остаётся только мечтать, чтобы власти с такой же оперативностью реагировали на нарушения их прав, и не только жилищных, но пока они вынуждены держать лишь сопротивление против действий высоких чиновников, в безнаказанности разгулявшихся от Нового Уренгоя до Москвы.

Все выступавшие на митинге жители готовы предстать с документами в доказательство своей правоты, но, видимо, это не входит в планы профессионально заинтересованных в этом ведомств. Иначе обездоленных жителей Нового Уренгоя выслушали бы ещё несколько лет назад.