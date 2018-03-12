Что-то не так с нашей лучшей в мире ракетой?

Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России, вылетев с аэродрома в Южном военном округе, выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Истребители-перехватчики МиГ-31 выбраны носителями новых гиперзвуковых ракет «Кинжал» и были модернизированы под них, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

Что касается ракеты "Кинжал", то о ней особо сказать нечего - мы видели только мультик с ее участием. И читали, что она способна лететь в атомсфере со скоростью около 12 тысяч километров в час. Людям, которые верят в реальность Бивиса и Баттхеда, этого, в общем достаточно.

Что касается самолета МиГ-31, то он вполне реален, но вот что значит его "модернизация"? Видимой составляющей этой модернизации является только дополнительная подвеска под фюзеляжем для довольно большой ракеты, что навряд ли улучшило аэродинамические характеристики самолета.

На самом деле МиГ-31 является сам глубокой модернизацией МиГ-25, что было связано с необходимостью разместить на нем ракету, способную поражать низколетящие орбитальные цели - наш ответ программе "звездных войн" (МиГ-31Д плюс ракета 79М6 «Контакт»). В ходе этой глубокой модернизации скоростные характеристики самолета заметно уменьшились, но за счет этого часть цельностального корпуса удалось заменить на композитные материалы и алюминий, это уменьшило вес планера и позволило довести грузоподьемность самолета до 9 тонн. То есть дало возможность нести двухступенчатую ракету для поражения спутников, а заодно и кабину для штурмана.

Но ракеты на фюзеляже МиГ-31 располагались в полуутопленном состоянии, что уменьшало аэродинамические потери, а новая ракета "Кинжал" крепится под фюзеляжем как здоровая выпирающая штуковина, что навряд ли улучшает его характеристики - видимо, при следующей "модернизации" самолет достигнет возможностей "кукурузника".

Хотя, видимо, для платформы под запуск ракеты годится в принципе любой самолет с достаточной грузоподъемностью. Да хоть вертолет! Если, конечно, начальная рекордная скорость "суперракеты" не требует разгона до сверхзвука и подъема на высоту, близкую к суборбитальной, где воздух разрежен и число Маха имеет меньшую величину. Не случайно же под носитель "Кинжала" планируется также и истребитель (!) Су-57...

Впрочем, это не новация - французские ядерные ракеты давно базируются на специально под них модернизированных "Миражах". Но с французами все понятно - у них просто нет стратегических бомбардировщиков. Но у нас-то есть "непревзойденные" Ту-160! Чего ж на них-то не размещать новую суперракету? Как минимум, можно не одну, как на высотном перехватчике - при боевой-то нагрузке в 45 тонн.

Нет, давайте сравним - боевой радиус МиГ-31 всего 720 километров по сравнению с Ту-160 в 7300 км.

Не говоря о том, что ничего не говорится в Твиттере Рогозина о том, что Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации (ПАК ДА) будет способен нести ракеты "Кинжал". А зачем он тогда, если не способен?

Хотя, наверно, для такой невероятной, всепоражающей ракеты имело смысл разрабатывать специальный носитель - все же речь идет едва ли не об основном стратегическом оружии. А не модернизировать в очередной раз разработку 1968 года.

Да что говорить - даже Ту-22М был бы более подходящей платформой для "Кинжала". У МиГ-31 двигатель Д-30Ф6, разработанный на основе гражданского Д-30 от Ту-134, то есть "мирного" аналога Ту-22. В то время как на Ту-22М устанавливался уже двигатель НК-22, тяга которого почти в 2 раза больше. Не говоря о том, что грузовой отсек Ту-22М позволяет размещать крупногабаритные грузы внутри, а не на внешней подвеске.

Или что-то не так с ракетой, и ни один из бомбардировщиков не подходит для нее? Только истребитель годится...

А.Б.