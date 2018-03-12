Разработан законопроект о поражении в правах жителей Крыма и Донбасса

Бывший народный депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко, который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, подготовил законопроект, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева.
Законопроект "О прощении", по замыслу Сенченко, коснется тех, кто ведет деятельность в интересах "государства-агрессора", под которым в Киеве понимают Россию. Одна из статей документа предлагает жителzv Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и принести прощение за совершенные "преступления".
В качестве альтернативы уголовному наказанию Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти Украины и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.
Крон Принц Лео Бакеревич написал 12.03.2018 10:24
Порошенко людоед? С трудом выслал Саакашвили!
А Путин убил Скрипаля, Немцова, Литвиненко.....
Уничтожены тысячи украинцев. Сотни тысяч сирийцев. Пидaраса Мухина старпера чуть не посадили. Тюрьмы рассии переполнены.
Цензура oxуенная. Ты вот не пишешь и половину от необходимого, потому что боишся.
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Oпизидинела пpошма баран!? Украина защищает территорию свою наводненную русской уголовщиной.
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Ты бл конченная мpазь и трус. Сдохнешь в собственной блевотине на трупах жены и детей. Погань.
супер-пупер написал 12.03.2018 10:13
.Светослав,,,,,,, написал 12.03.2018 09:49
И чего добьются? Ими, авторами подобных истерик, увешаны будут большинство дорог на Украине.