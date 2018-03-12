Разработан законопроект о поражении в правах жителей Крыма и Донбасса

Бывший народный депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко, который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, подготовил законопроект, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева.

Законопроект "О прощении", по замыслу Сенченко, коснется тех, кто ведет деятельность в интересах "государства-агрессора", под которым в Киеве понимают Россию. Одна из статей документа предлагает жителzv Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и принести прощение за совершенные "преступления".

В качестве альтернативы уголовному наказанию Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти Украины и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.