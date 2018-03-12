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Московский листок

Разработан законопроект о поражении в правах жителей Крыма и Донбасса

Опубликовано 12.03.2018 в разделе комментариев 3

Разработан законопроект о поражении в правах жителей Крыма и Донбасса

Бывший народный депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко, который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, подготовил законопроект, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева.

Законопроект "О прощении", по замыслу Сенченко, коснется тех, кто ведет деятельность в интересах "государства-агрессора", под которым в Киеве понимают Россию. Одна из статей документа предлагает жителzv Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и принести прощение за совершенные "преступления".

В качестве альтернативы уголовному наказанию Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти Украины и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.



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Всего комментариев к статье: 3
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Тебе и твоей мамане это не грозит, ибо погань уничтожают!
Крон Принц Лео Бакеревич написал 12.03.2018 10:24
Тыбл ядь совсем оxуел баран eбанный?
Порошенко людоед? С трудом выслал Саакашвили!
А Путин убил Скрипаля, Немцова, Литвиненко.....
Уничтожены тысячи украинцев. Сотни тысяч сирийцев. Пидaраса Мухина старпера чуть не посадили. Тюрьмы рассии переполнены.
Цензура oxуенная. Ты вот не пишешь и половину от необходимого, потому что боишся.
.....
Oпизидинела пpошма баран!? Украина защищает территорию свою наводненную русской уголовщиной.
.....
Ты бл конченная мpазь и трус. Сдохнешь в собственной блевотине на трупах жены и детей. Погань.
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(без названия)
супер-пупер написал 12.03.2018 10:13
Ох, не сидится хохложопым ровно на жопе. Все напрашиваются на "раз-два по морде"!
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Какие же дебилы...Что они курят? Но, чашу придется испить им до дна.
.Светослав,,,,,,, написал 12.03.2018 09:49
Что за Саша? Настоящую войну они, в итоге, развяжут... И получат многочисленные жертвы. К гадалке не ходи.
И чего добьются? Ими, авторами подобных истерик, увешаны будут большинство дорог на Украине.
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