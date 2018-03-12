В ЦИК отказались считать агитацией призыв Собянина голосовать за Путина

Член Центральной избирательной комиссии Сергей Сироткин назвал призыв мэра Москвы Сергея Собянина проголосовать за Владимира Путина на предстоящих президентских выборах "неэтичным поступком", однако не увидел в нем прямой агитации.

"Конечно, по моему личному мнению, не стоило этого делать, на результат выборов это не повлияет, а закон («О выборах президента РФ») может быть нарушен", цитирует РБК Сироткина.

При этом он отметил, что сложно определить, можно ли считать агитацией обращение мэра. "Агитация - это прямой призыв голосовать за кого-то, а если такого призыва нет — то это просто признание в любви президенту", - отметил он.

Ранее Собянин написал в своем блоге, что пойдет голосовать на выборах президента за Путина и объяснил, почему другим также следует отдать свой голос за действующего президента. Кроме того, Собянин призвал москвичей не игнорировать выборы. "Низкую явку на выборах можно трактовать, как угодно, но есть люди, которые трактуют ее, как забастовку избирателей. Кто не идет на выборы, тот бастует. Допустим, вы не идете, потому что уверены в результате, потому что вас все устраивает, или просто у вас другие дела. Но вас автоматом запишут в забастовщики. И добавят, что вы сомневаетесь в российском статусе Крыма. Оппозиция понимает, что с фактом народной поддержки Путина спорить бесполезно, поэтому собирается поставить под сомнение процедуру. Многие западные эксперты и СМИ готовятся политизировать явку, как показатель доверия Путину. Всех, кто не придёт на выборы, попытаются представить как проголосовавших "против", - написал Собянин.