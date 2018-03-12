Павел Грудинин как могильщик коммунизма и социализма

До выборов меньше недели, но кристальной ясности с тем, кто есть кто, нет. Пожалуй, только Путин не вызывает вопросов - за 18 лет его успели изучить. Но уже с кандидатом номер два вопросы. Во-первых, кто будет вторым - Грудинин или Жириновский? Нет ясности. Хотя по поводу Владимира Вольфовича тоже вопросов не возникает - кадр еще с советского периода пугает общественность своим приходом к власти.

Грудинин, конечно, гораздо интересней - "темная лошадка", вошедшая в большую политику буквально 2,5 месяца назад. Хотя, по большому счету, значения, кто займет второе место на выборах Путина, нет никакого. Возьмите хоть Америку для сравнения - если Хилари Клинтон проиграла Трампу совсем недавно, то вспомним-ка, кого во втором туре обыграл Обама? А на первых выборах Обамы кто вышел с ним в финал? Конечно, интересующиеся политикой люди ответят, но даже им эти имена приходят на ум с некоторой задержкой - ни один из этих политиков после проигранных выборов в дальнейшей истории значения не имел.

И это в Америке, где есть какая-никакая, а двухпартийная система. А нам куда, с нашей "полуторапартийной"?

Но вот для формирования послевыборного пейзажа феномен Грудинина значение все же имеет.

***

Неизбежное разочарование оставим за скобками, как и римейк 2011-12 годов в исполнении все того же Сергея Удальцова. Попытка, видимо, будет. Но ни Грудинина, ни КПРФ в этой попытке мы не увидим, как и в предыдущем цикле. Не уверен я и в таком же энтузиазме масс, хотя раздражение во многих слоях населения и копится. Но нет ощущения, что это радражение выплеснется на улицу именно по "календарному" поводу неизбежно проигранных выборов. Думаю, скорее будет как в 2005 году, повод для массового протеста дадут сами власти, уже в новом формате.

И вот тут противоречие между идеологией КПРФ и вообще левого движения - и персоной Грудинина сыграет свою очень скверную роль.

Нужно четко понимать, что те "достоинства" Грудинина, которые КПРФ сейчас ставит ему в заслугу - создание "островка благополучия" в море российского дикого капитализма - являются полным отрицанием и эконеомической теории Маркса, и революционной практики Ленина, и опыта социалистического строительства при Сталине.

Ведь что получается?

Оказывается, не нужно никаких революций, не требуется никаких коренных преобразований системы - надо просто поменять плохих на хороших. Оказывается, в порочной системе российского капитализма ничего менять не надо, в ней все есть для полного процветания! И Павел Николаевич Грудинин - живая тому иллюстрация...

Правда, дальнейшие журналистские расследования показали, что и "система Грудинина" совсем не является тем, за что себя выдает. Но партийные пропагандисты КПРФ и примкнувшие к ним некоторые левые деятели продолжают говорить о "клевете" на "народного кандидата". А клеветы нет никакой - есть лишь демонстрация реальной практики российского капитализма в исполнении, возможно, и одного из лучших его представителей. Но именно его успехи - это уничтожение идеологии КПРФ под ноль! Вранье, что "никто не даст нам избавленья" - даст! Павел Николаевич Грудинин и даст. Главное верить.

Понятно, что в предвыборной программе кандидата Грудинина нет ни слова о социализме - "социальное государство" это максимум, на что готов раскошелиться российский буржуй, но и то в рамках ельцинской конституции. Вы не забыли, что у нас уже 25 лет "социальное государство" согласно основному закону? Как не вспомнить О'Генри: "Песок неважная замена овсу"...

Естественно, этот политический перформанск после выборов Путина припомнят "товарищу" Зюганову его же товарищи, не говоря о прочих. Но он как гениальный полемист ответит лаконично: "Все это клевета". Как со счетами Грудинина в заграничных банках: и уж официальных документах ЦИК они присутствуют, и ответ из Швейцарии получен.

А Грудинин все талдычит про какие-то "транзитные счета", которые якобы банк открыл ему без его ведома, а Зюганов по-прежнему: "Клевета!"

Им даже не приходит в голову, что не важно, сколько там денег, один миллиард или десять, неважно даже, успел он их закрыть до выборов или нет. Сам факт их наличия показывает суть и самого "народного кандидата", и той экономической модели, которую он на словах клеймит, а сам ее неукоснительно придерживается. Суть этой модели очень простая - каждый буржуй стремится работать "вахтовым методом", получать деньги в России, а тратить их по возможности в более комфортных странах. Это естественное поведение любого буржуя, даже самого позитивно настроенного. Источник доходов здесь, "в стране пребывания", а семья, недвижимость и лучшие минуты жизни - там, на многократно проклинаемом западе.

Понятно, почему у Грудинина квартира в поселке совхоза, а дачи нет вообще? Нет, не потому что он такой бессребреник, а в силу того, что они ему "здесь" не нужны. Его квартира в поселке - это своего рода "бытовка вахтовика". Откуда при первой же возможности - туда, где иные условия жизни... И чем Грудинин отличается от Дерипаски или Потанина? Только объемом капитала, больше ничем.

Яхта и персональный самолет, вот что делает российского олигарха полным гражданином мира. Ты здесь - и нигде. У Грудинина пока их нет, а хочется, наверно...

Кстати, и ремонт школы в совхозном поселке, и детский сад, и ясли - это, по признанию самого Грудинина ВВС, заслуга скорей не его, а Араса Агаларова. Так может, Агаларов наш президент?

Грудинин ведь "народный президент"? А какого народа - не сказано... Сам он недавно поспорил на собственные усы, что наберет больше 15 процентов. Может быть и наберет. Может даже 20 или 25. А остальные, которые не проголосуют за него или вообще не пойдут на эти псевдовыборы, они больше не народ?

***

Как не имеет значения, когда Грудинин вышел из "Единой России". Вопрос должен стоять, зачем он в нее вступил? И либо надо признать, что в 40-летнем возрасте Грудинин был ничего не понимающим идиотом, либо признать, что поступок этот был сугубо циничным и карьерным. Да и сам Грудинин (он вообще, как нарочно, много про себя рассказывает) в том же интервью ВВС рассказал, что выход из ЕР был связан с тем, что тогдашний губернатор Подмосковья Громов не дал ему занять пост главы Ленинского района, где, собственно, и находится и совхоз, и еще много чего - тут уже не рублевым, а долларовым миллиардерством попахивало, но сорвалось. И Павел Николаевич обиделся. Но где тут принципы, политика как таковая и вообще идеи коммунизма?

Вот в чем суть - компартия не просто выдвинула беспартийного. Она с ним себя идентифицировала, слилась с ним, а он по своей практике не попутчик, не союзник, а прямой антагонист, классовый враг и могильщик любой левой идеи. Хотя и со сладкими объятиями и клубничными усами.

***

Зачатки социализма ведь возникают в недрах эксплуататорского общества задолго до революции. Но тогда происходит прямо противоположный процесс - передача управления производством от "хозяина" в руки трудящихся, некое коллективное хозяйствование. Потому что социализм - это не полная тарелка супа в колхозной столовой, а участие каждого работающего в управлении производством. А что у Грудинина? Отъем у коллектива прав собственности и передача 44 процентов "хозяину", а еще 20 процентов загадочной офшорной фирме из Белиза. И после этого можно сколько угодно болтать о садиках и зарплатах в 45 и даже 78 тысяч, копеечных, кстати, по меркам развитых стран.

Суть "грудининской модели" ведь проста - заткнуть рот трудящимся куском китайской свинины и жильем, которое представляет собой вариант купчей крепости. Но чтобы эта модель была эффективной, необходим контраст, необходимы те, у кого нет ни вкусного куска, ни крыши над головой. И которые стоят в очереди за "клубничным счастьем". А в противном случае трудящиеся начнут задавать вопросы уже по доходам бессменного генерального директора...

Ну и что общего тут с социализмом, не говоря уже о коммунистической идее?

Хотя для тех, кому пока не светит и жирный кусок на обед, положение бесправного, но сытого работяги может показаться и вполне привлекательным. Для простого и бесправного, а никак не для коммунистов и левых активистов, претендующих на нечто большее, чем безвозмездная помощь буржуазии в поддержании классового порядка.