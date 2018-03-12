В Минобороны рассказали о ракетно-ядерном послании Путина

Новейшие разработки оборонно-промышленного комплекса, о которых в послании к Федеральному Собранию рассказал президент Владимир Путин, реально существуют и находятся на разной степени готовности, заявил в Интервью "Красной Звезде" заместитель министра обороны Юрий Борисов.

"Комментарии, как вы знаете, идут различные, часто поверхностные, вплоть до того, что это всё фантастика, этого не может быть, или, напротив, другая крайность: открыта очередная страница гонки вооружений… Но всё это не так", - заявил генерал армии.

Так, по его словам, тяжелая ракета "Сармат" в 2017 году прошла бросковые испытания. "Они, безусловно, будут продолжены, потому что, как вы знаете, ракетная техника требует повышенной надёжности", - сообщил Борисов.

При этом он отметил, что "подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать Министерство обороны".

По словам замминистра, "Сармат" создана на смену «Воеводе» и ее отличают улучшенные характеристики, стартовый вес свыше 200 тонн, повышенные энергетические возможности, которые позволяют ее применять с любых направлений. "Она может летать и через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у неё значительно повышена дальность применения по отношению к «Воеводе». А возможность выводить серьёзную полезную нагрузку позволяет нам применять различную «начинку» – боевые блоки, которые в совокупности с тяжёлыми ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны", - отметил он.

По его словам, ракетный комплекс "Авангард", о которой говорил президент в послании Федеральному Собранию, также "хорошо испытан". "Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи", - рассказал Борисов.

Относительно системы "Кинжал", где также используются ракеты, которые достигают гиперзвуковых скоростей, замминистра заявил, что "многое рассказать не имеет права".

"Здесь мы продвинулись достаточно далеко, уже с декабря прошлого года первые изделия приняты в опытно-боевую эксплуатацию, они уже стоят на дежурстве. Так что и это далеко не фантастика. Более того, это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат – потенциальные цели для этого оружия", - сообщил Борисов.

Он также отметил, что с прошлого года российскую армию стали поступать лазерные комплексы, "которые дают возможность обезоруживать потенциального противника и поражать все те объекты, которые служат целью для лазерного луча этой системы".

"Наши ядерщики научились концентрировать энергию, необходимую для поражения соответствующего вооружения противника практически за мгновения, за считаные доли секунды. Я думаю, что динамика достижений, особенно в области оружия на новых физических принципах, набрала соответствующие темпы. Это, замечу, очень опасная вещь, лучше вовремя договориться", - рассказал Борисов.

В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что речь Путина о новом российском оружии разочаровала Пентагон.

"До каждой из систем, о которых он (Путин) говорит, еще несколько лет работы, и я не вижу, что они меняют военный баланс», - заявил Мэттис. По его словам, он не ожидает скорых изменений в российском военном потенциале.

"Я предполагаю, что разработка новых вооружений потребует больших издержек для российского народа. В конечном счете, Россия может потратить на оружие все деньги. Это ничего не изменит", - отметил он.