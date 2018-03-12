Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

Евросоюз продлил санкции против 38 российских компаний и 150 физлиц, до 15 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба Совета ЕС. "12 марта 2018 года Совет продлил на следующие 6 месяцев, до 15 сентября 2018 года, ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, - говорится в документе.

Санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Срок действия санкций истекал 15 марта. Ограничительные меры включают в себя заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.