Для перевыборов Путина столичную интеллигенцию спешно агитируют рублём

Неожиданный рост зарплат в преддверии президентских выборов в России заметили не только сотрудники высших учебных заведений, но и другие работники бюджетной сферы, в том числе врачи и ученые, пишет РБК со ссылкой на источники в самих учреждениях.

В частности, информацию о повышении зарплат изданию подтвердили в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН). В итоге зарплаты в институте выросли с 25-30 тыс. рублей до 80 тыс. рублей, сообщил журналистам сотрудник организации.

Сведения о получении дополнительных "стимулирующих выплат" подтвердили и источники в ряде столичных больниц. В одной из них - московской городской клинической больнице имени С. П. Боткина - зарплаты выросли в два раза, сообщил журналистам один из медиков. Также, по его словам, персонал получил "поздравление с 8 Марта в виде премии в шесть тысяч рублей".

О резком повышении зарплат врачей рассказали также несколько сотрудников федерального научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца. По информации РБК, в январе-феврале 2018 года зарплаты сотрудников данного института увеличились в два-три раза.

По словам сотрудника ИНИОН, руководство института не скрывает, что подгоняет зарплаты под так называемые майские указы президента РФ, подписанные им еще в 2012 году. По мнению экспертов, опрошенных РБК, задача отчитаться о выполнении майских указов по повышению зарплат была поставлена перед регионами в связи с приближающимися президентскими выборами.

Напомним, сообщения о резком повышении зарплат бюджетникам стали поступать в начале марта. Так, 6 марта сотрудники МГУ сообщили, что в начале месяца им выплатили зарплату в два-три раза больше обычного. На сайте юридического факультета указано, что нынешние надбавки выплачены по указу ректора В. А. Садовничего от 20 февраля 2018 года для выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина, подписанных им в 2012 году. Позднее о получении внезапных щедрых надбавок сообщили сотрудники и других российских вузов.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В них примут участие восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин. Он участвует в выборах как самовыдвиженец.

От редакции: Электронные деньги сильно упрощают "повышение" зарплат, которое несомненно потом обернётся урезанием (вариант - "задержка") - ведь этим цифрам никто счёта не ведёт. На самом деле, Путин и вся его команда от мала до велика, от Голодец до Грефа - держится на наивной вере населения, что где-то, в высоких компьютеризированных кабинетах имеется "золотой стандарт", некая условная цифра единого количества денежной массы, и живой, бумажной, и цифровой... А ну как это - миф? Вот в СССР счёт наличным вёлся строгий - их было к августу 1991-го всего 142 миллиарда. А сейчас сколько - Набиуллина знает? Откуда столько взялось - настолько больше-то? Да их допечатывали постоянно, и не успевают даже всети счёт. А если нет счёта давно ни постоянно допечатываемым "деревянным" нефтерубликам, ни уж тем более - цифровым, то что? То инфляция! Ведь цены взлетят так, как и хвалёные путинские "кинжалы" не летали, и уж они-то точно достигнут цели. Поэтому-то режим силовигархов так смело и "повышает" зарплаты - на самом деле ничем, кроме доверия населения, не обеспеченными деньгами. Нефть и газ давно не принадлежат народу РФ - это всем ясно, ведь можно же продавать иностранцам часть акций Роснефти? Значит - не наше, значит, господа лучше знают, как нефтью распорядиться...

Они оправдывают этот способ (недавно звавшийся госкорпоративным) хозяйствования высокими налоговыми поступлениями - отсюда и термин "нефтебюджет". Но вы послушайте Сечина, который постоянно клянчит у Путина многомиллиардные налоговые льготы и кредиты - и всегда полдучает! Это при том что Роснефть по плану правительства Медведева-Путина-Медведева (если брать два плюс один их последних срока, тандема) - идёт на международный рынок, и скоро вслед за 19,5% акций уйдёт и контрольный пакет. А что им терять? Они уже граждане мира. Электорат готов их и дальше нести на руках в светлое капиталистическое будущее, схема мирной благостной эмиграции, которую давно разработал Абрамович, подтверждена Усмановым - народ и такое стерпит, главное побольше заслуг перед отечеством, орденочков путинских, и можно воровать долго, а потом мирно уходить от расплаты "в нейтральные воды"... Так что мнимое повышение окладов - это не подарок, это воровство покупательной способности, по сути, и цены мгновенно отреагируют на такие "подарки" Путина и Медведева.

Д.Ч.

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