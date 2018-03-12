Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно

Вот, получаю я рассылку от Сергея Собянина, на этот раз решил наш мэр увеличить продолжительность жизни. Не себе любимому, а вообще всем нам. Молодец какой!
"Президент Путин поставил амбициозную задачу — Россия должна войти в клуб стран «80+», т.е. увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни людей до 80 лет и более. Мы в Москве подошли к решению этой задачи совсем близко. С 2010 г. средняя продолжительность жизни выросла на 3 года и сегодня превышает 75,5 лет", пишет Собянин.
А на следующей странице он же сообщает: "Мы в Москве подошли к решению этой задачи совсем близко. С 2010 г. средняя продолжительность жизни выросла на 3 года и сегодня превышает 77,5 лет".
Так 75,5 или 77,5? Для некоторых два года жизни представляют довольно существенную разницу.
И тут же картинка.
Вроде как нарисовано, что все же 75,5.
То есть получается, что за 7 лет продолжительность жизни выросла сразу 1 год и 4 месяца. Хорошо, позитивно. Но как из этого следжует, что в ближайшие 5 лет она вырастет еще на 4,5 года?
Ну посмотрим, ждать не долго, Путин все еще будет президентом, а Собянин... Может, догадывается, что в 2023-м году отвечать за поставленную задачу придется уже другому человеку?
Анатолий Баранов
стоик1131 написал 12.03.2018 14:32
Блогеръ написал 12.03.2018 14:27
Сплотил навеки великий шенген
Да здравствует созданый волей олигархов
Единый могучий Евро Союз
Слався,Отечество наше свободное
Дружбы мигрантов надежный оплот
Партия Меркель-сила народная
Нас к торжеству толерантности ведет
Сквозь дым покрышек сияло нам солнце свободы
И Сорос великий нам путь озорил
На липовое дело поднял Сорос народы
На лень и безвиз нас вдохновил
В победе бессмертных идей толерантности
Мы видим грядущее нашей страны
И голубому знамени Славной Отчизны
Мы будет всегда беззаветно верны!
Блогеръ написал 12.03.2018 14:24