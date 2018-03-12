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Московский листок

Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно

Опубликовано 12.03.2018 в разделе комментариев 3

Вот, получаю я рассылку от Сергея Собянина, на этот раз решил наш мэр увеличить продолжительность жизни. Не себе любимому, а вообще всем нам. Молодец какой!

"Президент Путин поставил амбициозную задачу — Россия должна войти в клуб стран «80+», т.е. увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни людей до 80 лет и более. Мы в Москве подошли к решению этой задачи совсем близко. С 2010 г. средняя продолжительность жизни выросла на 3 года и сегодня превышает 75,5 лет", пишет Собянин.

А на следующей странице он же сообщает: "Мы в Москве подошли к решению этой задачи совсем близко. С 2010 г. средняя продолжительность жизни выросла на 3 года и сегодня превышает 77,5 лет".

Так 75,5 или 77,5? Для некоторых два года жизни представляют довольно существенную разницу.

И тут же картинка.

Вроде как нарисовано, что все же 75,5.

То есть получается, что за 7 лет продолжительность жизни выросла сразу 1 год и 4 месяца. Хорошо, позитивно. Но как из этого следжует, что в ближайшие 5 лет она вырастет еще на 4,5 года?

Ну посмотрим, ждать не долго, Путин все еще будет президентом, а Собянин... Может, догадывается, что в 2023-м году отвечать за поставленную задачу придется уже другому человеку?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик1131 написал 12.03.2018 14:32
Уважающие себя люди на выборы не пойдут?
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Горькая правда
Блогеръ написал 12.03.2018 14:27
Союз нерушимый республик свободных
Сплотил навеки великий шенген
Да здравствует созданый волей олигархов
Единый могучий Евро Союз
Слався,Отечество наше свободное
Дружбы мигрантов надежный оплот
Партия Меркель-сила народная
Нас к торжеству толерантности ведет
Сквозь дым покрышек сияло нам солнце свободы
И Сорос великий нам путь озорил
На липовое дело поднял Сорос народы
На лень и безвиз нас вдохновил
В победе бессмертных идей толерантности
Мы видим грядущее нашей страны
И голубому знамени Славной Отчизны
Мы будет всегда беззаветно верны!
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Горькая правда
Блогеръ написал 12.03.2018 14:24
Путин - самый грамотный политик в мире, так как он опирается на опыт наших великих предков, в частности на Кутузова и Сталина. И тот и другой допустили врагов России к самой Москве, отдали чисто русские земли на Украине, в Молдавии, Польше и Прибалтике, и тем самым растянули коммуникации противника. А содержание оккупированных территорий стоит немалых ресурсов и большого количества людей. Путин тоже растянул коммуникации противника, который сейчас вынужден кормить и всячески поддерживать нахлебников из Прибалтики, Польши, Молдавии, Грузии и Цэевропы, а это не так просто. И сейчас когда страны Запада уже устали кормить нахлебников и засранцев, Путин смог создать новейшее оружие на сэкономленные деньги, так как нахлебники и засранцы как пиявки на теле пролетариата раньше впивались в Россию и высасывали из нее все соки, особенно свидомиты. Теперь же другое время, Запад рано или поздно надорвется от истощения ресурсов и Россия станет Державой номер1 и даст всем врагам России просраться. А для этого нам всем следует голосовать за Владимира Владимировича Путина!
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Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно
Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно
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