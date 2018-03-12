Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно

Вот, получаю я рассылку от Сергея Собянина, на этот раз решил наш мэр увеличить продолжительность жизни. Не себе любимому, а вообще всем нам. Молодец какой!

"Президент Путин поставил амбициозную задачу — Россия должна войти в клуб стран «80+», т.е. увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни людей до 80 лет и более. Мы в Москве подошли к решению этой задачи совсем близко. С 2010 г. средняя продолжительность жизни выросла на 3 года и сегодня превышает 75,5 лет", пишет Собянин.

А на следующей странице он же сообщает: "Мы в Москве подошли к решению этой задачи совсем близко. С 2010 г. средняя продолжительность жизни выросла на 3 года и сегодня превышает 77,5 лет".

Так 75,5 или 77,5? Для некоторых два года жизни представляют довольно существенную разницу.

И тут же картинка.

Вроде как нарисовано, что все же 75,5.

То есть получается, что за 7 лет продолжительность жизни выросла сразу 1 год и 4 месяца. Хорошо, позитивно. Но как из этого следжует, что в ближайшие 5 лет она вырастет еще на 4,5 года?

Ну посмотрим, ждать не долго, Путин все еще будет президентом, а Собянин... Может, догадывается, что в 2023-м году отвечать за поставленную задачу придется уже другому человеку?

Анатолий Баранов