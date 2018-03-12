Ходорковский начал буржуазно-ленивый флешмоб в ходе голосования на перевыборах

Основатель движения "Открытая Россия" и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в воскресенье, 11 марта, досрочно проголосовал на выборах президента РФ на участке в немецком Ганновере. Он поставил красной ручкой крестики напротив фамилий каждого из кандидатов, а посреди бюллетеня написал "Путин надоел".

"Специально съездил на избирательный участок за 700 километров, чтобы начать протестную акцию "Путин надоел". Присоединяйтесь! Тех, кто думает, что явки не будет, - огорчу: не придет часть наших сторонников. Путинисты вас не слушают. Важны голоса "против" в Сети с геотегом", - заявил Ходорковский на своей странице в Twitter, сопроводив публикацию фотографией своего бюллетеня.

Напомним, в конце декабря Ходорковский призвал председателя ЦИК Эллу Памфилову выполнить "свой гражданский и профессиональный долг" и не регистрировать действующего главу государства Владимира Путина кандидатом в президенты страны в связи с нарушением им Конституции России.

Он отметил, что Путин "фактически находится у власти уже 17 лет и сейчас к концу подходит четвертый срок его правления". По словам Ходорковского, с 2008-го по 2012 год Путина "формально подменял" Дмитрий Медведев, "который ни одного дня не был полноценным и самостоятельным руководителем страны".

"Это был лукавый трюк с целью обмана собственного народа и международной общественности. Обе стороны заранее договорились о временной формальной уступке должности президента при сохранении фактических полномочий и разменяли между собой высшие государственные должности. Они никогда этого не скрывали и не стеснялись говорить об этом публично", - подчеркнул Ходорковский.

По его мнению, "эта рокировка была политически безнравственна, юридически противозаконна и является грубейшим злоупотреблением конституционным правом в форме обхода закона".

Памфилова посчитала призыв Ходорковского "публичным давлением". "Я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираюсь на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения. Все разнообразные формы публичного давления на меня и моих коллег по ЦИК бессмысленны", - заявила она.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Бог ты мой, какой у разных команд одной буржуазии пошёл слог! "Политически безнравственна", "суд истории"... Увы, у абстрактной, совокупно-хронологической Истории суда как постоянного органа - нет и не было. Суд бывает у определённой группы, части человечества, пусть сперва и самой малой (как у большевиков в подпольный период) - у класса, в идеале, бывает суд. И вот он может иметь самые разные формы, но неизменен в одном - в политической оценке. И никакая тут нравственность рядом не валяется. Кстати, отсюда же глупая лексика и "протестность" - что это значит "Путин надоел"? Это и есть "суд истории", в этом все претензии? "Не пойдём сегодня на пляж" - вот эта формулировка из известной юморески Новиковой идеально подходит классовой позиции того олигархата, который истосковался по новым лицам, и это основная проблема для него. А вот у пролетариата к силовиагрху Путину и ко всей его кодле - есть вопросы и претензии куда серьёзнее, однако он вынужден либо молчать, довольствуясь остатками советской инфраструктуры и индустрии, где ему ещё дают работать, либо высказываться не с той слышимостью, что имеется у Ходорковского и прочих представителей класса-грабителя. И вот за пролетариат, как и сто лет назад - должна работать мысль интеллигенции, революционной, прогрессивной. Той интеллигенции, которая нынче ближе к формулировке "надоел", нежели к последовательной классовой борьбе хотя бы на информационном фронте. Портить биллютнИ - самый худший вариант бойкота, ФОРУМ.мск придумал нечто посерьёзнее, но это надо сделать уже сегодня, завтра будет поздно. Подробности - ниже.

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