Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Силовигархия пыталась отравить зятя Березовского, как и Скрипаля с дочерью

Опубликовано 12.03.2018 в разделе комментариев 3

кризис путин позор фэсбы силовигархия англия
Силовигархия пыталась отравить зятя Березовского, как и Скрипаля с дочерью

В Великобритании за несколько недель до инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем была предпринята попытка отравления Георгия Шуппе, бывшего зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского. Об этом сообщает The Sun. 

Отмечается, что инцидент произошел три месяца назад в графстве Суррей, в доме где живет 46-летний Шуппе. Предприниматель плохо себя почувствовал и был доставлен в больницу. Спустя десять дней его выписали, а полиция закрыла дело. 

Кроме того, издание приводит слова телохранителя и родственника Шуппе, которые отвечали утвердительно, когда их спрашивали об отравлении предпринимателя. После произошедшего со Скрипалем один из соседей зятя Березовского заявил, что попытка аналогичного отравления имела место в доме Шуппе.

Напомним, вчера стало известно, что букет цветов, с которым экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия приходили на кладбище, стал одной из главных улик в расследовании их отравления, утверждает The Daily Mail. Букет он оставил на могиле жены, а вскоре после обеда в ресторане Zizzi 66-летний бывший шпион и его дочь потеряли сознание. 

The Daily Mail утверждает, что сейчас букет, оставленный на могиле, анализируют эксперты-криминалисты. Издание полагает, что их прислали Скрипалю с запиской - якобы от друзей жены - с просьбой доставить на кладбище. 

Между тем официальные заявления чиновников не дают оснований полагать, что источник яда известен и локализован. В воскресенье дело прокомментировала главврач Великобритании Салли Дэвис, которая посоветовала сотням посетителей паба Mill и ресторана Zizzi, где побывали Скрипаль с дочкой, продезинфицировать одежду и другие личные вещи.  

Материалы по теме:

«Это все деньги Михал Иваныча»

Скрипаля с дочерью, скорее всего, отравили "друзья жены"

Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

Отравленный в Великобритании экс-полковник ГРУ опасался за свою жизнь

Родственник Национального Лидера причастен к выводу $10 млрд из России 

Сечин попросил у Путина налоговые льготы для "Роснефти" на 145 миллиардов



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
kurkoviivan написал 12.03.2018 18:22
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
Ответить
коммент не туда попал, это было по шабесгою табакову
Пиролиз ЕвГеев написал 12.03.2018 17:52
вот сюда https://forum-msk.org/material/news/14438499.html
Ответить
сдох шабес- гой и паразит ну и ***** с ним
Пиролиз ЕвГеев написал 12.03.2018 17:44
по богатым паразитам не плачем. если дохнет- мелочь а приятно.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно
Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно
12.03.2018
Атомолет "Владимир Путин"
Атомолет "Владимир Путин"
12.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Олег Табаков скончался после длительной тяжёлой болезни (8)
Силовигархия пыталась отравить зятя Березовского, как и Скрипаля с дочерью (3)
Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно (4)
Ходорковский начал буржуазно-ленивый флешмоб в ходе голосования на перевыборах (2)
Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода (3)
Для перевыборов Путина столичную интеллигенцию спешно агитируют рублём (7)
В Минобороны рассказали о ракетно-ядерном послании Путина (5)
Павел Грудинин как могильщик коммунизма и социализма (59)
В ЦИК отказались считать агитацией призыв Собянина голосовать за Путина (6)
Митинг в Новом Уренгое. "Все смелые, которые остались" (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Многие сдулись
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Я собираюсь жить вечно! Пока все идет нормально
Максим Калашников Максим Калашников: Атомолет Владимир Путин
Максим Калашников Максим Калашников: Главное - создать 35 тысяч рабочих мест в Египте, не дома?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Еще о самозакапывающейся могиле КПРФ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss