Силовигархия пыталась отравить зятя Березовского, как и Скрипаля с дочерью

В Великобритании за несколько недель до инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем была предпринята попытка отравления Георгия Шуппе, бывшего зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что инцидент произошел три месяца назад в графстве Суррей, в доме где живет 46-летний Шуппе. Предприниматель плохо себя почувствовал и был доставлен в больницу. Спустя десять дней его выписали, а полиция закрыла дело.

Кроме того, издание приводит слова телохранителя и родственника Шуппе, которые отвечали утвердительно, когда их спрашивали об отравлении предпринимателя. После произошедшего со Скрипалем один из соседей зятя Березовского заявил, что попытка аналогичного отравления имела место в доме Шуппе.

Напомним, вчера стало известно, что букет цветов, с которым экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия приходили на кладбище, стал одной из главных улик в расследовании их отравления, утверждает The Daily Mail. Букет он оставил на могиле жены, а вскоре после обеда в ресторане Zizzi 66-летний бывший шпион и его дочь потеряли сознание.

The Daily Mail утверждает, что сейчас букет, оставленный на могиле, анализируют эксперты-криминалисты. Издание полагает, что их прислали Скрипалю с запиской - якобы от друзей жены - с просьбой доставить на кладбище.

Между тем официальные заявления чиновников не дают оснований полагать, что источник яда известен и локализован. В воскресенье дело прокомментировала главврач Великобритании Салли Дэвис, которая посоветовала сотням посетителей паба Mill и ресторана Zizzi, где побывали Скрипаль с дочкой, продезинфицировать одежду и другие личные вещи.

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