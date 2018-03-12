Олег Табаков скончался после длительной тяжёлой болезни

В понедельник, 12 марта, скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки", актер Олег Табаков. Ему было 82 года. "Олег Павлович скончался после тяжелой продолжительной болезни", - сообщили ТАСС в МХТ им. Чехова. "О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно", - добавили в театре.

РИА "Новости" также подтверждает информацию о смерти артиста со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.

В конце ноября 2017 года сообщалось, что артиста доставили в крайне тяжелом состоянии в Первую градскую больницу в Москве. В пресс-службе "Табакерки", в свою очередь, заявляли, что Табаков проходит плановое обследование и о реанимации речи не идет.

Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год. По информации СМИ, врачи подтвердили, что родственники Табакова приглашали в больницу священнослужителя, отмечает РИА "новости".

Олег Табаков - выдающийся актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он - лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

От редакции: Тут можно только скорбеть вместе со всеми, кому дорог оптимистический вклад Табакова в кино и в театральное искусство. Забыть напрочь заельцинское и антисоветское всё, а вспомнить, каких прекрасных комсомольцев сыграл в советском, ещё в чёрно-белом кино Олег Табаков, какой был он Искремас в "Гори, гори, моя звезда", какой идеально советский юноша-максималист и коммунист по духу был он в "Шумном дне"... Времена настали такие, что даже когда уходят идеологические враги (не по глубокому уму враги-то), то всё равно вместе с ними уходит Эпоха, и это однозначно плохо, потому что за ними, за китами только безыдейная сериальная плотва какая-то, планктон-потребитель плывёт, не способный ни на высокое, ни на низкое...

Д.Ч.