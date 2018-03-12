Олег Табаков скончался после длительной тяжёлой болезни

В понедельник, 12 марта, скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки", актер Олег Табаков. Ему было 82 года. "Олег Павлович скончался после тяжелой продолжительной болезни", - сообщили ТАСС в МХТ им. Чехова. "О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно", - добавили в театре.
РИА "Новости" также подтверждает информацию о смерти артиста со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.
В конце ноября 2017 года сообщалось, что артиста доставили в крайне тяжелом состоянии в Первую градскую больницу в Москве. В пресс-службе "Табакерки", в свою очередь, заявляли, что Табаков проходит плановое обследование и о реанимации речи не идет.
Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год. По информации СМИ, врачи подтвердили, что родственники Табакова приглашали в больницу священнослужителя, отмечает РИА "новости".
Олег Табаков - выдающийся актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он - лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.
От редакции: Тут можно только скорбеть вместе со всеми, кому дорог оптимистический вклад Табакова в кино и в театральное искусство. Забыть напрочь заельцинское и антисоветское всё, а вспомнить, каких прекрасных комсомольцев сыграл в советском, ещё в чёрно-белом кино Олег Табаков, какой был он Искремас в "Гори, гори, моя звезда", какой идеально советский юноша-максималист и коммунист по духу был он в "Шумном дне"... Времена настали такие, что даже когда уходят идеологические враги (не по глубокому уму враги-то), то всё равно вместе с ними уходит Эпоха, и это однозначно плохо, потому что за ними, за китами только безыдейная сериальная плотва какая-то, планктон-потребитель плывёт, не способный ни на высокое, ни на низкое...
Д.Ч.
совестлевый написал 12.03.2018 18:23
быть на пенсии рублей 7-12 тыс., возглавляет трупную банду бюджетных холуев ? Значит нормальные люди после 55-60
на работу не могут устроится, а шут гороховый , валяющий дурака -- перспективный. Каждый год на содержание этих
уродов ,с наших налогов из бюджета ,выделяется сотни млн. рублей, а мы должны жить в условиях рынка.
Ох...еть, млять ! Единственная страна, содержащая эту продажную,развратную шоблу безруковых, дюжевых, мироновых,
пореченковых, чулпан халуповых, охеревших джаковых,баськов швильных,джегарханянов и прочую шелупонь.
Теперь истерия будет всю неделю. малахов визжать от восторга будет. Зомбированные холопы прильнут к теликам
чтобы услышать сплетни. зудина будет рассказывать о хенеальном муженьке.
kurkoviivan написал 12.03.2018 18:16
Я, лично. написал 12.03.2018 18:13
Пиролиз ЕвГеев написал 12.03.2018 17:58
Пиролиз ЕвГеев написал 12.03.2018 17:56
Светослав,,,,,,,,, написал 12.03.2018 17:42
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Аннунак-1 написал 12.03.2018 17:26
Покойся с миром написал 12.03.2018 17:26