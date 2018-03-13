Путин вошел в историю как "президент катастроф"

Загремел я как-то в хирургию и услышал в палате шутку, от которой мороз пошел по коже. «У каждого врача - свое кладбище». Черный юмор, конечно. Для бодрости духа.

Так и про наших президентов можно сказать, что «у каждого свое кладбище». Что у М.Горбачева, что у Б.Ельцина, что у В.Путина.

Меченого и «всенародно пьющего» рассмотрим в другой раз, поскольку это уже плюсквамперфект и вторчермет. А об ныне правящем поговорим поподробнее.

Как говорил наш главбух, «давайте подведем итоги, пока итоги не подвели нас».

С чего началось правление наследника Ельцина, который ночью 31 декабря 1999 г. сказал: «Я устал - я ухожу»? Правильно. Вторая русско-чеченская война, которую вел уже Главковерх Путин.

Тысячи убиты, раненых и покалеченных. Ее эхо до сих пор гремит в горах Северного Кавказа. Там по сей день гибнут наши спецназовцы и конца не видно. Вечная им память.

А сколько было за 18 лет техногенных аварий и всевозможных катастроф с большим числом человеческих жертв?! На память приходят самые крупные.

12 августа 2000 г. Взрыв в атомной подводной лодке «Курск», которая стала братской могилой для 118 матросов и офицеров. «Она утонула». Спасти не удалось никого.

26 октября 2002 г. В результате операции по освобождению захваченных зрителей мюзикла «Норд-Ост» в ТЦ на Дубровке от ядовитого газа и омерзительной медпомощи вечным сном уснули 129 (174) заложников (мое журн. расследование - http://duel-gazeta.livejournal.com/1711608.html ).

6-7 сентября 2004 г. Во время штурма захваченной чеченскими бандитами школы в Беслане погиб 331 человек, из них 172 ребенка.

10 июля 2006 г. В аэропорту Иркутска при посадке потерпел крушение аэробус А-310. 125 жертв.

Март 2007 г. - Взрыв на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, авария Ту-134 в аэропорту Самары, пожар в доме престарелых в Краснодарском крае унесли жизни свыше 300 человек. Всероссийский траур.

17 августа 2009 г. Техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС. В турбинном зале захлебнулись и утонули 75 рабочих и служащих. Всероссийского траура нет. Сначала глава РАО «ЕС России» Чубайс значился в числе причастных к трагедии, потом перестал значиться.

5 декабря 2009 г. Пожар в пермском ночном развлекательном клубе «Хромая лошадь». 156 заживо сгоревших и задохнувшихся от газа.

8-9 мая 2010 г. Два взрыва на междуреченской шахте «Распадская» погребли под завалами 96 горняков. 10 тел до сих пор не найдены, несмотря на обещания властей найти их…

10 июля 2011 г. На Куйбышевском водохранилище в Татарстане пошел ко дну дизель-электроход «Булгария». Утонули 122 пассажира, в т.ч. 28 детей и подростков.

31 октября 2015 г. В небе над Синайским полуостровом (Египет) развалился Airbus A321, летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Крупнейшая в постсоветской России авиакатастрофа унесла жизни 224 пассажира и членов экипажа.

25 декабря 2016 г. В Черное море под Сочи упал при взлете направлявшийся в Сирию Ту-154 Минобороны. 92 пассажира и членов экипажа превратились во «фрагменты». Окончательные причины не названы.

11 февраля 2017 г. При взлете из Домодедова в Раменском районе Подмосковья рухнул Ан-148. 71 жертва.

Подсчитано (и это легко проверить): за 18 лет президенты Путин и Медведев объявляли общенациональные трауры около 10 раз.

Региональных трауров «местного значения» не счесть. Давно в Кремле родили эту мерзкую «норму»: если число погибших в ЧП меньше 100 душ, всероссийский траур не объявлять. Шибко страдают от него рекламодатели и телебоссы.

Но есть и особые - политические жертвы, которые в народе называют сакральными или ритуальными. В июне 1998 г. узурпировавший власть Ельцин публично пригрозил своему главному политическому противнику: «Мы сметем этих Рохлиных!».

В ночь на 3 июля 1998 г. был убит на своей подмосковной даче депутат Госдумы окопный генерал Лев Рохлин. В книге «Власть в тротиловом эквиваленте» (2011г) экс-вице-премьер Мих.Полторанин назвал заказчиков: «Ельцин, Дьяченко, Юмашев, Волошин». Опровергать они не стали.

В день рождения В.Путина 7 октября 2006 г. была застрелена в лифте своего дома на Лесной ул. журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Она привозила из Чечни и печатала очень неприятные для нацлидера репортажи. Заказчики до сих пор не найдены и не осуждены.

В ночь на 20 марта 2011 г. скоропостижно скончался от «инфаркта» депутат Госдумы пяти созывов Виктор Илюхин, получивший от народа почетное звание «гроза президентов».

Никто официальной версии не верит, поскольку месяцем раньше он провел Общественный военный трибунал по разрушительной деятельности В.Путина и разослал все материалы президенту Д.Медведеву и главам спецслужб.

Ночью 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту был застрелен известный политик Борис Немцов. Он тоже говорил и писал очень неприятные для гаранта вещи. Исполнители получили большие сроки. Заказчики не найдены и не осуждены.

Судя по последним приметам, г-н Путин не только останется еще на 6 лет, но и, скорее всего, получит «пожизненное правление».

Отсюда вопрос. Закончатся ли на его 4-м сроке авиа- и другие катастрофы с большим числом погибших и «ритуальные жертвоприношения»?