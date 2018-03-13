Грудинин настаивает, что не причастен к отравлению рабочих тяжелым металлом

В Таганроге Ростовской области возбудили уголовное дело после отравления таллием сотрудников предприятия "ТАНТК им. Г. М. Бериева, информирует региональное УМВД.

Всего пострадали 28 человек. Инцидент случился на предприятии в конце 2017 года. У пострадавших начали выпадать волосы. Недомогание сотрудники двух отделов завода стали испытывать еще в начале декабря. Затем странное состояние перетекло в сильные боли в мышцах, а у некоторых людей начали выпадать волосы.

30 декабря 2017 г. скоропостижно скончался от отека мозга 23-летний слесарь-сборщик, работавший на ТАНКТ имени Г. М. Бериева. Мать погибшего заявила журналистам, что молодой мужчина умер вследствие отравления таллием.

Руководство завода признало, что превышение таллия в крови зафиксировали у 28 сотрудников, в основном юристов и экономистов и пообещало компенсировать сотрудникам затраты на лечение. Гендиректор предприятия Юрий Грудинин настаивает, что таллий не используется на предприятии и его появление носит «бытовой характер».

Представители администрации авиазавода утверждают, что на их производстве таллий не используется. Как смертельно опасное вещество попало в административное здание предприятия, сейчас выясняют правоохранительные органы.

Роспотребнадзор проверил все помещения, где работали отравившиеся сотрудники, и признаков наличия в них таллия не обнаружили.

Заведено уголовное дело по части второй статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья").

- Я полагаю, что никак нельзя сбрасывать со счетов версию умышленного отравления сотрудников оборонного предприятия, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Напомню, что все известные случаи массового отравления таллием у нас и за рубежом носили криминальный характер. Нет оснований полагать, что и отравление в Таганроге не может носить криминального характера. И на вопросы зачем и кому выгодно есть ответы - в сотне километров от Таганрога находится государство, ощущающее себя в состоянии войны с Россией. В то же время с нашей стороны границы сохраняется ощущение мирной жизни. Никто не хочет верить, что странные взрывы, а теперь вот и странное массовое отравление невесть откуда взявшимся ядом может носить характер диверсии.