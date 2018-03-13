Внешняя политика РФ провалилась и в Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, «либо Россия напрямую ответственна за отравление, либо она позволила нервно-паралитическому газу попасть в руки третьих лиц». Об этом британский премьер заявила в ходе заседания Национального комитета безопасности, посвященного ходу расследования отравления Скрипаля и его дочери в Солсбери, передает «Газета.ру».

По словам премьер-министра, причастность России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля «очень вероятна».

В ходе заседания Мэй назвала вещество, которым были отравлены Скрипали. По ее словам, речь идет о нервно-паралитическом газе из семейства «Новичок», разработанном в СССР.

Британский премьер также заявила, что в связи с инцидентом в Солсбери МИД страны вызвал российского посла, и анонсировала ухудшение отношений между двумя странами.

***

Конечно, это уже не провал, а катастрофа в области внешней политики. 18 лет нас зомбировали мнимыми успехами путина на внешнеполитическом поприще - внутри страны все было не всегда и не очень, а вот на внешнем... Как выяснилось, во внешней политике все еще хуже, чем во внутренней.

Вопрос ведь не в том, отравило ГРУ Скрипаля или нет, а в том, что России стало можно предъявлять любые обвинения, даже не задумываясь об их доказанности или хотя бы обоснованности.

Понимаете, в Турции, стране НАТО, на глазах у публики убивают российского посла. И ничего. Погиб Максим, и х... с ним.

В Британии неизвестно кто травит бывшего шпиона веществом, которое напоминает яд, разработанный еще в СССР - и премьер британского правительства объявляет об ухудшении отношений с РФ.

Тут ведь много вопросов - этот предатель 6 лет провел в российской тюрьме, где его можно было ликвидировать вообще без шума. Сейчас он, спокойно переданный Британии в обмен на российского провалившегося агента, кому-нибудь интересен в Москве? Ну кто б его обменял, если б был интересен.

Раздражение Британии понятно - получается, они не смогли обеспечить безопасности человека, ответственность за судьбу которого взяли на себя.

Но кто им позволил вымещать свое климактерическое раздражение на России?

Отвечаю - Путин позволил. Путин и его "успешная" внешняя политика.

Ведь никто даже не спрашивает, в чем дело? Допустим, не мог ли советский яд оказаться в руках какой-нибудь постсоветской спецслужбы, заинтересоованной в ухудшении отношений РФ и Британии?

Ну, а "секретный агент" ходит в Солсбери по магазинам, жрет в забегаловках - отравить его может при желании даже школьник.

Может быть, была причина отравить его именно сейчас и у ГРУ - это секретная организация, ее кухня по определению непублична. Но тогда предъявляйте обвинения, давайте доказательства...

Вот в чем провал внешней политики РФ - в том, что теперь Россию можно награждать поджопником по поводу и без повода. А потом все привыкают, и когда вы наносите в удобный момент удар, никто не удивляется - ну это ж Россия... Так было с Ираком, так было с Ливией, так происходит с Сирией. В Саудовской Аравии людям отрубают руки и головы, а непереносимый режим почему-то в Дамаске.

Следующая на очереди Москва. И виноват в этом известно кто. Он теперь во всем виноват, он же "наше всё".

А.Б.

PS. Отравление таллием 28 человек на авиазаводе в Таганроге не является поводом к вызову посла Украины. А зря...