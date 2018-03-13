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Московский листок

Каким образом в грудининские штабы попадают проворовавшиеся чиновники?

Опубликовано 13.03.2018 в разделе комментариев 0

Дарья Митина поговорила с питерским историком, публицистом, информационным киллером, выпускающим редактором портала "АПН - Северо-Запад" Юрием Нерсесовым.

Как получилось, что обгадившиеся чиновники, изгнанные из администрации Санкт-Петербурга за мошенничество, попадают в руководство грудининского штаба? Какие особенности имеет питерская избирательная кампания с точки зрения политического энтомолога? Почему сверхпопулярная левая Оксана Дмитриева умножилась на ноль, связав свою судьбу с праволиберальным политическим Ничто? Почему фальсификации российской истории процвели пышным цветом именно в последние годы и как это связано с Министром культуры Мединским? Имеем ли мы дело с заказной кампанией или с блондинками, набранными по объявлению? Чем закончится битва за питерские памятники культуры с алчными клерикальными кругами?



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