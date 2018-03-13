Saebis. О новом алфавите казахского языка 3.0

20 февраля 2018 года была утверждена новая редакция казахского алфавита на латинской графике версии 3.0. В целом новая версия алфавита выглядит уже более прилично, но разработчиков и внедрителей новой графики видимо не учили в детстве народным мудростям в виде пословиц и поговорок – «Сделано наспех – сделано на смех», «Поспешишь – людей насмешишь», «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Вот и выходят в свет из под пера и рта чиновников невероятные перлы, достойные игроков в КВН. Первая утвержденная версия подарила нам такое слово как Saebis, вторая версия подарила апострофы. Одно время я тоже был сторонником апострофов, ибо по незнанию думал, что внедрить новую раскладку клавиатуры очень затратное по ресурсам и времени занятие. Но пятнадцать минут поисков в интернете доказали, что за два неспешных часа работы за компьютером, и новая раскладка любой сложности может быть готова к внедрению в любой компьютер под управлением операционных систем Windows.

Так чего же интересного подарила нам новая версия латинизированного казахского алфавита? Первое, что бросается в глаза, так это отсутствие буквы «С». Но при этом есть буквенное сочетание дающее звук Ч (Сh). То есть буквы С нет, а сочетание с этой буквой есть. Ну и с введением буквосочетаний (диграфов) пропадает последовательность в самом алфавите. Тут нужно либо на все звуки создавать недостающие буквы с диакритикой, либо полностью использовать диграфы по примеру английского языка. Раз уж взяли за основу английские диграфы, то почему бы тогда все звуки, на которые не хватает букв не изображать буквенными сочетаниями Ch, Sh, Zh, Ah, Uh и т.д.?

Дальше интерес вызывают буквы «и», «й», «і». Написание всех букв идентично I i. По сути, за буквой «і» сохранили написание, а у букв «и», «й» просто убрали точку сверху. Но власти то заявляют, что латинский алфавит вводится еще и для того, чтобы иностранцам было легче учить казахский язык и читать казахский надписи. Но если это оставить как сейчас утвердили, то 100% иностранцев будут читать эту букву как звук «И». И мы никогда не услышим от иностранца в тексте в этом месте тот самый звук, которым сейчас обозначается буква «і». С буквами «И» и «Й» еще интереснее. Мало того, что их объединили в одну, так написание заглавных букв полностью идентично с нынешней буквой «і». И теперь читателю останется только гадать, что написал автор «Iz» — это Із (след, наследие) или ИЗ? Или вот слово Ібіліс (иблис, дьявол), если написать по новым правилам, то получится Ibilis. Что получилось, читайте сами.

Ну и самое веселое это с нынешними звуками У, Ү, Ұ. За буквой «U» закрепили звук «Ұ». Явно, кто-то не хочет чтобы его имя писалось через «W» или «Ú» или «Ü». Ну а нынешний звук «У», вообще залепили в букву «Ý». Вот тут ни один человек, хоть чуточку знающий любой иностранный язык, где алфавит основан на латинской графике, никогда в жизни не прочитает эту букву со звуком соответствующему нынешнему «У».

В целом, как и было сказано выше, алфавит уже больше приобретает адекватные черты, и он уже ближе к нормальной версии, которая может удовлетворить самых искушенных сторонников перехода на латинскую графику. Собственно можно много возмущаться самой акцией по переводу казахской письменности на латинскую графику. Можно написать кучу статей о том, что этот переход оторвет молодое поколение от прошлого, что им перестанут быть доступны различные научные, литературные, технические и прочие труды. Можно исписать не одну страницу о том, что в процессе перевода страны на новую письменность будут истрачены миллиарды денег из бюджета страны и «распилены» между чиновниками. Можно написать целые труды о том, что это преждевременное мероприятие или наоборот, это следовало сделать еще в 1991 году. Но это ничего не даст. Раз уж власти запустили свою пластинку на эту тему, то переход состоится в любом случае.

Беда всего этого мероприятия в том, что даже такой вопрос, власти не могут сделать по уму. За что не возьмутся, то все у них криво и косо выходит. Если судить по уже трем утвержденным версиям алфавита, то складывается впечатление, что никаких экспертов и ученых и близко не подпускали в разработке нового алфавита. Такое впечатление, что было дано поручение разработать алфавит, деньги выделили, но никто ничего не делал, а когда наступил дэдлайн, так алфавит быстро склепали на коленке, за пять минут до входа в кабинет для отчета о проделанной работе. Ну что ж, как говориться, «запасаемся попкорном» и ждем алфавит версии 4.0.

В.К.