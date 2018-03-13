СК РФ не нашел коррупции в деле о VIP-камерах в "Матросской тишине"

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела о коррупции в отношении руководства СИЗО «Матросская тишина» и подследственного Дионисия Золотова после проверки сообщений о наличии VIP-камер в следственном изоляторе, сообщает "Интерфакс". Проведённая СК проверка не выявила каких-либо фактов коррупции при размещении задержанных в отремонтированных камерах СИЗО.

В постановлении СК об отказе в возбуждении уголовного дела отмечается, что были тщательно изучены все договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату. Также были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и подследственные, принимавшие участие в ремонте.

В середине декабря 2017 года замглавы столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила в газете "Московский комсомолец", что члены ОНК обнаружили в одном из корпусов следственного изолятора "Матросская тишина" VIP-камеры для "элитных сидельцев".

"При посещении второго корпуса "Матросской тишины" мы обнаружили на пятом этаже камеры, условия содержания в которых можно сравнить с четырехзвездочными гостиницами. В них два больших окна, огромный современный телевизор на стене, холодильник Indesit, забитый деликатесами, белоснежные кровати с новым бельем и даже туалет с вытяжкой и дорогим унитазом ", - рассказала Меркачева.

По ее словам, руководств СИЗО заявило, что данные камеры ремонтировались за благотворительные деньги, и в целом в таком ключе отремонтирован этаж. Другие камеры здания, по словам Меркачевой, выглядят значительно хуже и переполнены арестантами.

Позже СМИ сообщали, что ремонт в "Матросской Тишине" с разрешения администрации профинансировал осужденный за мошенничество Дионисий Золотов.

По результатам проверки информации СМИ прокуратура Москвы потребовала привлечь к уголовной ответственности сотрудников СИЗО "Матросская тишина". "В декабре прокурор столицы в ходе проверки в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве выявил несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых нормам федерального и уголовно-исполнительного законодательства, в связи с чем начальнику УФСИН России по Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений", - говорилось в сообщении Генпрокуратуры.