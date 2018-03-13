Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бывший начальник МУРа арестован за вымогательство вятки

Опубликовано 13.03.2018 в разделе комментариев 2

Бывший начальник МУРа арестован за вымогательство вятки

Бывший генерал-майор полиции Виктор Трутнев, возглавлявший Московский уголовный розыск, арестован по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Как сообщает "Коммерсант", следствие утверждает, что Трутнев причастен к вымогательству денег у руководства НИТИ им. П.И. Снегирева, одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов.

По данным издания, военное следственное управление СКР по Москве заподозрило 57-летнего генерала в причастности к вымогательству взятки еще вначале этого года. С санкции Московского гарнизонного военного суда (МГВС) дома у Виктора Трутнева был проведен обыск, а сам он несколько раз побывал на допросе.

В разгар следственных действий генерал оказался в больнице, что в СК восприняли, как попытку уклониться от следствия. Дождавшись выписки генерала, следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), и обратились в военный суд.

По версии следствия, в ходе проверки в 2017 году АО «НИТИ им. П. И. Снегирева» были выявлены нарушения, связанные с оформлением сотрудников организации. Сообщив директору НИТИ Игорю Григорьеву, что по результатам проверки тот может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве или растрате (ст. 159 или ст. 160 УК РФ), чекисты предложили ему замять эту историю, заплатив за каждое нарушение по несколько миллионов рублей.

Гендиректор обратился в управление собственной безопасности ФСБ, после чего через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову 3 млн руб. Фигурантами расследования также стали начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и Артур Юсуфов. Круглов, Надеждин и Винокуров признали вину и дали показания против Трутнева, который был посредником в деле.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
"Служа закону-служу народу"-из ментовской присяги.
В лад написал 13.03.2018 11:21
Хорошо бы народ решал судьбу этих упырей в погонах. Опять спустят все на тормозах.
Ответить
(без названия)
СтарпЁр написал 13.03.2018 10:57
так вот где всплывают ценные кадры бандюков 90-х, типа, ликвидированных за время героического служения на галере
***
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно
Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно
12.03.2018
Каким образом в грудининские штабы попадают проворовавшиеся чиновники?
Каким образом в грудининские штабы попадают провор...
13.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В 2018 году 60 российских банков останутся без лицензии (0)
Бывший начальник МУРа арестован за вымогательство вятки (2)
СК РФ не нашел коррупции в деле о VIP-камерах в "Матросской тишине" (1)
Saebis. О новом алфавите казахского языка 3.0 (6)
Грудинин настаивает, что не причастен к отравлению рабочих тяжелым металлом (9)
Каким образом в грудининские штабы попадают проворовавшиеся чиновники? (1)
Внешняя политика РФ провалилась и в Британии (33)
Путин вошел в историю как "президент катастроф" (22)
Олег Табаков скончался после длительной тяжёлой болезни (28)
Силовигархия пыталась отравить зятя Березовского, как и Скрипаля с дочерью (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: 10 лет день в день как умерла моя мама
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: СССР - это РОССИЯ, которую мы потеряли.
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Диверсия на оборонном заводе и при чем тут Грудинин
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Жизнь в кукольных декорациях
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Скрипаля по кличке Медленный принесли в сакральную жертву
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss