Бывший начальник МУРа арестован за вымогательство вятки

Бывший генерал-майор полиции Виктор Трутнев, возглавлявший Московский уголовный розыск, арестован по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Как сообщает "Коммерсант", следствие утверждает, что Трутнев причастен к вымогательству денег у руководства НИТИ им. П.И. Снегирева, одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов.

По данным издания, военное следственное управление СКР по Москве заподозрило 57-летнего генерала в причастности к вымогательству взятки еще вначале этого года. С санкции Московского гарнизонного военного суда (МГВС) дома у Виктора Трутнева был проведен обыск, а сам он несколько раз побывал на допросе.

В разгар следственных действий генерал оказался в больнице, что в СК восприняли, как попытку уклониться от следствия. Дождавшись выписки генерала, следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), и обратились в военный суд.

По версии следствия, в ходе проверки в 2017 году АО «НИТИ им. П. И. Снегирева» были выявлены нарушения, связанные с оформлением сотрудников организации. Сообщив директору НИТИ Игорю Григорьеву, что по результатам проверки тот может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве или растрате (ст. 159 или ст. 160 УК РФ), чекисты предложили ему замять эту историю, заплатив за каждое нарушение по несколько миллионов рублей.

Гендиректор обратился в управление собственной безопасности ФСБ, после чего через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову 3 млн руб. Фигурантами расследования также стали начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и Артур Юсуфов. Круглов, Надеждин и Винокуров признали вину и дали показания против Трутнева, который был посредником в деле.