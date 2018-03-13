В 2018 году 60 российских банков останутся без лицензии

В 2018 году лицензий могут лишиться 60 российских кредитных организаций, в том числе пять банков из топ-50, сообщает РБК со ссылкой на исследование "Эксперт РА" "Прогноз банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели".

Аналитики отмечают, что доля убыточных кредитных организаций с неэффективной бизнес-моделью достигла 25%, что свидетельствует о незавершенности процесса оздоровления банковского сектора.

По их мнению, основные проблемы в банковском бизнесе связаны с невозможностью размещения средств в доходные активы, перспективой утраты доступа к основному бизнесу, а также недостаточностью капитала на покрытие убытков по ссудам. Именно эти факторы будут приводить к применению регулятивных действий к банкам, таких как отзыв лицензии или санация, считают эксперты.

Отмечается, что в 2018 году в зоне риска окажутся банки, не сумевшие адаптироваться к новой парадигме риск-ориентированного надзора и перейти к менее рискованной кредитной политике и адекватному уровню резервирования. "Наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, а также банки с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли", - отмечается в исследовании. При этом большинство отзывов лицензии придется на мелкие банки, которые не играют значительной роли для системы, отмечает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.