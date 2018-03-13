Смертность россиян "подогнали" под "майские указы" Путина

В своих так называемых майских указах 2012 года президент Владимир Путин поручил к 2018 году снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческую смертность.

Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на аналитиков РАНХиГС и данные Росстата, смертность от перечисленных в указах болезней действительно сокращается, а вот от прочих причин – в частности, относительно редких заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, расстройств психических и поведения – переживает необычный всплеск.

Так согласно данным Росстата, в 2011-2016 гг. в Мордовии, Ивановской, Амурской, Нижегородской и Липецкой областях в 2016 г. коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался минимальным, а от прочих причин подскочил в разы. Кроме того, увеличилась смертность от неклассифицированных и прочих причин, отмечает начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина. В целом смертность от всех перечисленных факторов увеличилась в 1,7 раза и во всех упомянутых регионах, кроме Ингушетии, оказалась выше средней по России.

Аналитики РАНХиГС считают, что одновременное падение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рост количества смертей от редких болезней и неизвестных причин свидетельствуют о желании чиновников подогнать статистику под майские указы президента. Это позволило отчитаться Путину об успехах в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в последнем послании Федеральному собранию.