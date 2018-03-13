Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Смертность россиян "подогнали" под "майские указы" Путина

Опубликовано 13.03.2018 в разделе комментариев 0

Смертность россиян "подогнали" под "майские указы" Путина

В своих так называемых майских указах 2012 года президент Владимир Путин поручил к 2018 году снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческую смертность.

Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на аналитиков РАНХиГС и данные Росстата, смертность от перечисленных в указах болезней действительно сокращается, а вот от прочих причин – в частности, относительно редких заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, расстройств психических и поведения – переживает необычный всплеск.

Так согласно данным Росстата, в 2011-2016 гг. в Мордовии, Ивановской, Амурской, Нижегородской и Липецкой областях в 2016 г. коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался минимальным, а от прочих причин подскочил в разы. Кроме того, увеличилась смертность от неклассифицированных и прочих причин, отмечает начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина. В целом смертность от всех перечисленных факторов увеличилась в 1,7 раза и во всех упомянутых регионах, кроме Ингушетии, оказалась выше средней по России.

Аналитики РАНХиГС считают, что одновременное падение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рост количества смертей от редких болезней и неизвестных причин свидетельствуют о желании чиновников подогнать статистику под майские указы президента. Это позволило отчитаться Путину об успехах в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в последнем послании Федеральному собранию.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно
Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно
12.03.2018
Каким образом в грудининские штабы попадают проворовавшиеся чиновники?
Каким образом в грудининские штабы попадают провор...
13.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Экс-полковника ГРУ Скрипаля отравили веществом, разработанным в российском НИИ в конце 80-х (2)
Более 17 тысяч полицейских проследят за порядком на выборах в Москве (2)
Смертность россиян "подогнали" под "майские указы" Путина (0)
В 2018 году 60 российских банков останутся без лицензии (1)
Бывший начальник МУРа арестован за вымогательство вятки (3)
СК РФ не нашел коррупции в деле о VIP-камерах в "Матросской тишине" (1)
Saebis. О новом алфавите казахского языка 3.0 (7)
Грудинин настаивает, что не причастен к отравлению рабочих тяжелым металлом (9)
Каким образом в грудининские штабы попадают проворовавшиеся чиновники? (1)
Внешняя политика РФ провалилась и в Британии (39)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Les affaires
Дарья Митина Дарья Митина: Кoллективный иск схваченных за жoпу
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: 10 лет день в день как умерла моя мама
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: СССР - это РОССИЯ, которую мы потеряли.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss