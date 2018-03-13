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Московский листок

Более 17 тысяч полицейских проследят за порядком на выборах в Москве

Опубликовано 13.03.2018 в разделе комментариев 2

Более 17 тысяч полицейских проследят за порядком на выборах в Москве

В Москве в обеспечении порядка на выборах президента РФ 18 марта будут задействованы свыше 17 тысяч полицейских, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 17 тыс. сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в период подготовки к проведению президентских выборов все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
фыва-23 написал 13.03.2018 12:56
17 тысяч солдат армии оккупантов для переназначения главного гауляйтера.
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(без названия)
стоик1132 написал 13.03.2018 12:53
Сколько идиотов и подлецов пойдет на выборы?
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