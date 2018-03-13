Экс-полковника ГРУ Скрипаля отравили веществом, разработанным в российском НИИ в конце 80-х

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом серии "Новичок", разработанным в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГНИИОХТ) в конце 80-х годов. Как сообщает "Коммерсант", серия была полноценно создана в конце 1980-х годов, а в 1991 году, по словам одного из ее авторов, кураторы разработки из советского Минхимпрома даже получили за "Новичков" Ленинскую премию.

"Детали разработок широкой публике в начале 1990-х рассказали одни из основных разработчиков этого вещества — сотрудники ГНИИОХТ Владимир Углев и эмигрировавший впоследствии в США Виль Мирзаянов. Они утверждали, что "Новичок" был разработан в рамках секретного проекта "Фолиант" и представляет собой бинарное химическое оружие", - отмечает издание.

По их словам, специфика вещества заключается в том, что в "боевое состояние" оно приводится непосредственно перед применением. До этого составные части "Новичка" - относительно безвредные реагенты — содержатся по отдельности друг от друга. Отравление этим ядом приводит к параличу всех мышц и тяжелому поражению нервной системы. Смерть происходит от остановки дыхания или сердца. Если летальный исход наступает не сразу, человеку грозит инвалидное состояние. Признаки отравления могут проявиться через несколько недель.

Официально его применение и разработка запрещены международными соглашениями, однако в реальности отследить производство компонентов крайне тяжело.

По словам Мирзаянова, "Новичок" "в 10 раз сильнее любого из известных нервно-паралитических веществ" и "последствия его воздействия практически не поддаются лечению".

Ученый добавил, что яд, использованный при атаке в Солсбери, скорее всего, привезли из России в "разобранном" состоянии.

По словам бывшего сотрудника российских спецслужб, нервно-паралитические вещества используются для устранения объекта в основном в случае, если к инциденту нужно привлечь широкое внимание. "Боевые отравляющие вещества — это весьма грязный способ, поскольку при ликвидации объекта есть риск задеть другие лица, что сопряжено с дополнительными сложностями", - пояснил он.

В свою очередь, в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГНИИОХТ) отказались прокомментировать сообщения СМИ о разработке нервно-паралитический газ "Новичок".

"На нашем предприятии действует режим секретности. Информацию СМИ не комментируем", - заявили "Интерфаксу" во вторник в приемной гендиректора ГНИИОХТ.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ. В связи с этим российский посол был вызван в МИД Великобритании.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.