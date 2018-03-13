ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2018 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста ВВП России в 2018 году на 0,1 п.п. по сравнению с ноябрьской - до 1,8%, следует из экономического прогноза организации "OECD Interim Economic Outlook Forecasts March 2018".

При этом, прогноз по росту российской экономики на 2019 год сохранен на уровне 1,5%.

"Умеренный рост возобновился в 2017 году в России и Бразилии, ожидается, что он продолжится в 2018-2019 годах. Ему способствует смягчение кредитно-денежной политики, улучшение настроения участников рынка и более высокие цены на сырье", - говорится в документе.

Вместе с тем экономисты улучшили прогноз по росту мировой экономики на 2019 года на 0,2 п.п. — до 3,9%, и на 0,3 п.п. в 2019 году — также до 3,9%.

Напомним, президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что к 2025 году ВВП России должен увеличиться в полтора раза. По его словам, страна должна закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира. «Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить»,— сказал Владимир Путин.

Вместе с тем, согласно январскому мониторингу Минэкономики, ВВП по итогам 2017 года вырос на 1,4-1,8% при официальном ожидаемом росте в 2,1%. По итогам 2016 года ВВП РФ снизился на 0,2%, в 2015 году экономика потеряла 2,5%, в 2014 году прирост ВВП составил 0,7%, в 2013 году — 1,8%, а в 2012 году — 3,7%.