Россияне уже не верят, что коррупцию в стране можно победить

75% россиян считают, что уровень коррупции в стране высокий, а 56% опрошенных уверены, что это явление в России искоренить в принципе невозможно, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

О том, что уровень коррупции в РФ повышается, заявили 38% участников опроса. 15% респондентов отметили тенденцию снижения. Еще 35% россиян считают, что уровень коррупции в стране не меняется.

42% респондентов считают, что уровень коррупции в России выше чем в большинстве европейских стран. Иного мнения придерживаются только 8% опрошенных. О том, что он примерно такой же, сказали 23% респондентов, 27% затруднились с оценкой.

По мнению 51% россиян руководство страны пытается бороться с коррупцией, но 31% из них считает, что у властей нет для этого возможностей. 29% полагают, что руководство может, но не хочет бороться с коррупцией. Еще 13% заявили, что у властей страны нет ни желания, ни возможностей для антикоррупционной борьбы.