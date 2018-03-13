Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россияне уже не верят, что коррупцию в стране можно победить

Опубликовано 13.03.2018 в разделе комментариев 1

Россияне уже не верят, что коррупцию в стране можно победить

75% россиян считают, что уровень коррупции в стране высокий, а 56% опрошенных уверены, что это явление в России искоренить в принципе невозможно, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

О том, что уровень коррупции в РФ повышается, заявили 38% участников опроса. 15% респондентов отметили тенденцию снижения. Еще 35% россиян считают, что уровень коррупции в стране не меняется.

42% респондентов считают, что уровень коррупции в России выше чем в большинстве европейских стран. Иного мнения придерживаются только 8% опрошенных. О том, что он примерно такой же, сказали 23% респондентов, 27% затруднились с оценкой.

По мнению 51% россиян руководство страны пытается бороться с коррупцией, но 31% из них считает, что у властей нет для этого возможностей. 29% полагают, что руководство может, но не хочет бороться с коррупцией. Еще 13% заявили, что у властей страны нет ни желания, ни возможностей для антикоррупционной борьбы.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
это можно смело записать в итоги
kerg написал 13.03.2018 20:02
18-летнего правления Солцеликого
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно
Заврались! Скоро москвичи вообще будут жить вечно
12.03.2018
Каким образом в грудининские штабы попадают проворовавшиеся чиновники?
Каким образом в грудининские штабы попадают провор...
13.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Отток капитала из России вырос в два раза с начала года (0)
Россияне уже не верят, что коррупцию в стране можно победить (1)
ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2018 году (0)
Экс-полковника ГРУ Скрипаля отравили веществом, разработанным в российском НИИ в конце 80-х (8)
Более 17 тысяч полицейских проследят за порядком на выборах в Москве (4)
Смертность россиян "подогнали" под "майские указы" Путина (6)
В 2018 году 60 российских банков останутся без лицензии (1)
Бывший начальник МУРа арестован за вымогательство взятки (3)
СК РФ не нашел коррупции в деле о VIP-камерах в "Матросской тишине" (2)
Saebis. О новом алфавите казахского языка 3.0 (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Молодые самодуры поведут их балаган...
Дарья Митина Дарья Митина: Андрей Бабицкий: Чего ожидает Донбасс после выборов президента России?
Дарья Митина Дарья Митина: Рoссия - страна вoзмoжнoстей?....
Дарья Митина Дарья Митина: За пять дней дo выбoрoв
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Тереза Мэй- швабра
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss