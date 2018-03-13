Отток капитала из России вырос в два раза с начала года

Чистый отток капитала из России за январь-февраль 2018 года составил $9,8 млрд, что в 2,2 раза больше чем за аналогичный период предыдущего года, следует из материалов Центробанка.

Как пояснили в ЦБ, такой показатель "был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов".

При этом международные резервы России за два месяца с начала 2018 года выросли на 8,4 миллиарда долларов — до 23,7 миллиарда долларов.

В январе отток капитала резко вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Тогда регулятор также указал, что отток был связан с ростом иностранных активов банков и прочих предприятий.

Напомним, чистый отток капитала из России по итогам 2017 года составил $31,3 млрд, что в 1,6 раза больше чем годом ранее.