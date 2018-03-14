"Высылайте следственную бригаду или люди возьмутся за колья и вилы"

"Высылайте силовиков или люди возьмутся за колья и вилы!" - с таким отчаянным обращением жители Кузбасса были вынуждены обратится к Президенту РФ, как к главе совета по борьбе с коррупцией.

Дело в том, что господа предприниматели, позакрывав шахты, перешли к добыче угля открытым способом. Особенно активно строительство угольных разрезов идет последние несколько лет. Данный способ гораздо выгоднее для предпринимателя, а на последствия - и для окружающей среды и для жителей - жуликам, и крышующим их чиновникам, просто плевать. Люди, а некоторые из них живут буквально в нескольких десятков метров от многочисленных разрезов, страдают от угольной пыли, загазованности, шума, отсутствия питьевой воды (из-за пересыхания родников и колодцев). Ужасающая экологическая ситуация привела к тому, что в настоящее время смертность превысила рождаемость уже вдвое.

Компенсация за снос жилья и земли недостаточна для покупки нового жилья. Более того, некоторые дома близкие к разрезам, просто сгорают по «непонятным» причинам. Это позволяет властям совсем избежать трат. В результате периодически происходят трагедии.

Так, например, только 25 февраля 2018 года, в 4 часа утра, в доме, вспыхнувшем сразу с 4-х сторон, сгорело три человека.

Люди многократно обращались с жалобами на нарушение своих прав, однако их письма, в нарушении ФЗ № 59 ч. 6 ст.8 "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" – отправлялись тем лицам, на которых они жаловались.

"Сейчас", - как поясняет лидер организации "Регрессник", Александр Гартман, зачитавший обращение, - "Или из центра вышлют следственную бригаду для расследования случаев коррупции и нарушения прав граждан, или в регионе произойдет социальный взрыв".