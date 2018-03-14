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Московский листок

"Высылайте следственную бригаду или люди возьмутся за колья и вилы"

Опубликовано 14.03.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 2

протест шахтеры кузбасс
"Высылайте следственную бригаду или люди возьмутся за колья и вилы"

"Высылайте силовиков или люди возьмутся за колья и вилы!" - с таким отчаянным обращением жители Кузбасса были вынуждены обратится к Президенту РФ, как к главе совета по борьбе с коррупцией.

Дело в том, что господа предприниматели, позакрывав шахты, перешли к добыче угля открытым способом. Особенно активно строительство угольных разрезов идет последние несколько лет. Данный способ гораздо выгоднее для предпринимателя, а на последствия - и для окружающей среды и для жителей - жуликам, и крышующим их чиновникам, просто плевать. Люди, а некоторые из них живут буквально в нескольких десятков метров от многочисленных разрезов, страдают от угольной пыли, загазованности, шума, отсутствия питьевой воды (из-за пересыхания родников и колодцев). Ужасающая экологическая ситуация привела к тому, что в настоящее время смертность превысила рождаемость уже вдвое.

Компенсация за снос жилья и земли недостаточна для покупки нового жилья. Более того, некоторые дома близкие к разрезам, просто сгорают по «непонятным» причинам. Это позволяет властям совсем избежать трат. В результате периодически происходят трагедии.

Так, например, только 25 февраля 2018 года, в 4 часа утра, в доме, вспыхнувшем сразу с 4-х сторон, сгорело три человека.

Люди многократно обращались с жалобами на нарушение своих прав, однако их письма, в нарушении ФЗ № 59 ч. 6 ст.8 "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" – отправлялись тем лицам, на которых они жаловались.

"Сейчас", - как поясняет лидер организации "Регрессник", Александр Гартман, зачитавший обращение, - "Или из центра вышлют следственную бригаду для расследования случаев коррупции и нарушения прав граждан, или в регионе произойдет социальный взрыв".



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!QQQ-TOT-K-LOPODAV!!!&& написал 14.03.2018 01:43
""Высылайте силовиков или люди возьмутся за колья и вилы!" - с таким отчаянным обращением жители Кузбасса были вынуждены обратится к Президенту РФ, как к главе совета по борьбе с коррупцией."
- Гы-гы! А о чем это с-ное бы-дло думало, когда таки помогало браткам, пеРдателям, бесноватым гав-ноликам и безумным вчонкиным таки разваливать СССР и отказываться от Коммунистического пути? О вотке? Или - таки о том, что "работа на хазяина" сделает их богатыми и счастливыми? Они "возьмутся за колья и вилы!" Да их передавят, как клопов - и правильно сделают! Таки бы-дло, которое пропило свою страну - ничего, кроме бедствий на свою дурную голову таки не заслужило! Жалеть этих кузбасских ублюдков, поддерживать их - это все-равно, что поддерживать кастрюлеголовых укрофашистов, которые устроили из своей некогда "сверхразвитой" Украины - отстойный концлагерь с бандитами у власти - то таки да! То таки сами о всем виноваты - а "По делам вору и мука!" Пусть эти тупые, вечнопьяные роботы-матаголики дохнут вместе со своими роботихами и маленькими роботятами - это будет их искуплением за поддержку Урода Пятнистого и Алкаша Мордатого и последовавший развал и геноцид тупых населюков долбостроечного СССР - то таки да!
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а разве в концлагере - рабов которых определили в газовую камеру
кто то будет слушать? написал 14.03.2018 00:33
рабы в концлагере - уничтожаются миллионами, сколько успевают кладбища крематории тюрьмы больницы и морги - обслужить, ВОТ ОТКРОЮТ В КАЖДОМ ГОРОДЕ - КАБИНКИ САМОУТИЛИЗАЦИИ - народ в очередь встанет - что бы самоубиться. миллионы готовы среди ночи побежать - лишь бы скорее сдохнуть. многие с детьми, многие всей семьей. много молодежи готово сдохнуть - только бы не жить в этом поганом концлагере мордор-кущевка.
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