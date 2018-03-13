В Лондоне найден труп соратника Бориса березовского со следами удушения

В Лондоне скончался бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и ближайшего соратника Бориса Березовского Николай Глушков. Как сообщает "Коммерсант", тело 69-летнего бизнесмена со следами удушения было обнаружено накануне его дочерью Натальей в квартире на окраине Лондона. Было это убийство или самоубийство, пока не ясно. Ведется следствие.

Господин Глушков в начале 1990-х являлся заместителем гендиректора АО «ЛогоВАЗ», созданного господином Березовским. Затем руководил финансовым департаментом АвтоВАЗа, а в 1996 стал замдиректора «Аэрофлота».

В 2000 году Глушков был арестован по делу о мошенничестве, хищении валюты, отмывании за границей денег. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.

В 2010 году Глушкову предоставили политическое убежище в Великобритании.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, признав его виновным по делу о хищении свыше $122 млн у "Аэрофлота". Также с бывшего топ-менеджера суд взыскал по иску "Аэрофлота" $122,6 млн.

По версии следствия, Глушков в составе преступной группы вместе с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. В результате полученные $122,654 млн были похищены.