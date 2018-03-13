В Лондоне найден труп соратника Бориса березовского со следами удушения

В Лондоне скончался бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и ближайшего соратника Бориса Березовского Николай Глушков. Как сообщает "Коммерсант", тело 69-летнего бизнесмена со следами удушения было обнаружено накануне его дочерью Натальей в квартире на окраине Лондона. Было это убийство или самоубийство, пока не ясно. Ведется следствие.
Господин Глушков в начале 1990-х являлся заместителем гендиректора АО «ЛогоВАЗ», созданного господином Березовским. Затем руководил финансовым департаментом АвтоВАЗа, а в 1996 стал замдиректора «Аэрофлота».
В 2000 году Глушков был арестован по делу о мошенничестве, хищении валюты, отмывании за границей денег. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.
В 2010 году Глушкову предоставили политическое убежище в Великобритании.
В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, признав его виновным по делу о хищении свыше $122 млн у "Аэрофлота". Также с бывшего топ-менеджера суд взыскал по иску "Аэрофлота" $122,6 млн.
По версии следствия, Глушков в составе преступной группы вместе с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. В результате полученные $122,654 млн были похищены.
валите крысу - или завалим вас. написал 13.03.2018 21:11
завалят ли крысу? - скорее всего нет - их же несколько двойников у каждой банд-группы ГОПГ - условно азиаты, европецы, амеры или ватикан, ротшильд, рокфеллер или садисты, убийцы, людоеды.
убить сразу 3х двойников не реально, вместе они не собираются, а по отдельности - никто не будет первым убивать своего двойника, поэтому - ИЛИ ПРЯМОЙ ЭФИР И УНИЧТОЖЕНИЕ КРЫСЫ НА КАМЕРЫ ВСЕГО МИРА - или смерть русского народа через : концлагерь, гулаг на всю срану, садизм, голод, массовые людоедства - война, и распад на тысячи воюющих мордорчиков концлагерей - где все по кругу, до очередного распада на поменьше, в итоге концлагеря в каждом городе - массовые изнасилования пытки людоедство и в итоге война всех со всеми - война банд и внешняя агрессия - точнее миссия - по освобождению выживших от ЛЮДОЕДОВ САДИСТОВ УБИЙЦ В ПОГОНАХ - всех выживших расстреляют китайские воины света.
могут поменять на нагрудинина - но война все равно будет, потому что МИЛЛИОНЫ САДИСТОВ УГОЛОВНКИКОВ В ПОГОНАХ И ВОРЬЯ В ЧИНОВНИКАХ - уже не дадут подняться не только русским, но и вообще ЛЮБЫМ людям на этой территоиии.
ВСЁ ПРОСЧИТАНО ПРИШЕЛЬЦАМИ - для самоистребления русского народа - руками погононосцев и чиновников - описано в доктрине даллеса и гарвардском проекте в мордоре исполняется под завесой операции голгофа.
что можно посоветовать упырям - ДАЙТЕ НАРОДУ СВОБОДУ - ДАЙТЕ ЧЕТНЫЙ СУД, ДАЙТЕ ДЕНЕГ КАЖДОМУ ЕЖЕМЕСЯЧНО, УБЕРИТЕ НАЛОГИ, РАЗРЕШИТЕ ОБУСТРАИВАТЬ СВОЮ СТРАНУ, чиновник и погононосец - должен быть по умолчанию виновен! и помогать людям, а не мешать.
но это мечты - значит СМЕРТЬ и ВОЙНА.
замкад написал 13.03.2018 21:01
какова жизнь у наших буржуев ! награбили ,
смылись до города лондона , жили не тужили ,а потом раз - и в гроб . а все почему ? продажная
англичанка все деньги выскребает в той же рф .
они про рф и забыли сами то , а вот хозяева бабла нет . я вот всюду писал , что после знаменитого
и дерьмократического суда в лондоне береза долго
не протянет - так и случилось . абрамыч то же это понимал , тк дураком не был , интересно бы почитать , что он об этом написал .... да никто не покажет .а эти двое - вроде все прошло давно ,
а англичанке вздумалось чм отжать - и понеслось .
хотя таких трупов там пруд пруди , но каждый думает , что это не его , а зря .
и как ныне модно - виноват бабай путин .
только который ? удмурт , худой или болтун ?
вот в чем вопрос !
обалдеть написал 13.03.2018 20:42