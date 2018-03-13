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Московский листок

Захарова пригрозила запретить всем британским СМИ работать в России

Опубликовано 13.03.2018 в разделе комментариев 3

Захарова пригрозила запретить всем британским СМИ работать в России

Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон примет решение об отзыве лицензии у телеканала RT, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today ", - заявила Захарова.

Представителя российского МИДа поддержал глава Роскомнадзор Александр Жаров, заявив о незамедлительном принятии зеркальных мер в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", - говорится в заявлении Жарова, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom допустил отзыв лицензии у российской телекомпании RT в случае, если власти Великобритании докажут причастность РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Отмечается, телеканал RT может быть признан несоответствующим «требованиям к получателям лицензии».

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Хочу Куни!
Мария Захарова написал 13.03.2018 21:52
Мы часто устраиваем в миде вечеринки с коксом сексом и выпивкой! Студенты из мгимо мне отлизывают сдавая зачеты!
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(без названия)
Святой Пигидий написал 13.03.2018 21:40
Интересно... а когда эта Манька грозила Англии, она кокс с носа стряхнула? Или так и грозила - с коксом в ноздрях?
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нет хуже сраны где эта ***** - бакланит как министр иностранных дел
вместо улучшения отношений написал 13.03.2018 21:29
со всеми странами - делается наоборот - СО ВСЕМИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ - это и есть операция голгофа - смерть народа внутри концлагеря. эту поганую проститутку - нужно казнить - тем же чем посыпали ющенко - что бы у нее рожа покрылась пузырями.
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