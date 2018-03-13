Захарова пригрозила запретить всем британским СМИ работать в России

Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон примет решение об отзыве лицензии у телеканала RT, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today ", - заявила Захарова.

Представителя российского МИДа поддержал глава Роскомнадзор Александр Жаров, заявив о незамедлительном принятии зеркальных мер в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", - говорится в заявлении Жарова, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom допустил отзыв лицензии у российской телекомпании RT в случае, если власти Великобритании докажут причастность РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Отмечается, телеканал RT может быть признан несоответствующим «требованиям к получателям лицензии».