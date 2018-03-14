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Московский листок

Жилые памятники конструктивизма в Лефортово подвели под снос по реновации

Опубликовано 14.03.2018 автором Александра Андреева, депутат совета депутатов Лефортово в разделе комментариев 1

беспредел москва собянин реновация

Многие наверняка помнят, как весной 2017 года, когда по Москве катился каток реновации, управа Лефортово в плотной связке с Жилищником и «Единой Россией» делала все возможное и невозможно, чтобы отдать под застройку конструктивистский поселок Дангауэровка. В ход шло все, вплоть до прямой уголовщины: обман жителей, поддельные протоколы общих собраний, угрозы. Апофеозом было задержание меня полицией на встрече с жителями, на которой я рассказывала, что написано в законопроекте о реновации. 

Управа с треском проиграла: ни один дом Дангауэровки не вошел в реновацию. 

Но не всем так повезло. Когда Собянин подписал постановление правительства Москвы со списком домов, включенных в реновацию, жители многих домов с огромным изумлением узнали, что у них в доме, оказывается, прошло общее собрание собственников, и собственники более чем 2/3 площадей дома проголосовали за уничтожение своего имущества и переселение в человейник. 

Одним из таких домов оказался дом 40а по Волочаевской улице. Собственники квартир, не желающие терять свое имущество и переезжать из малоэтажного кирпичного дома в высотную бетонную коробку, долго пытались получить в различных инстанциях документы того самого «общего собрания собственников». Документы от них тщательно скрывали. Полагаю, что по причине весьма уважительной – не думаю, что эти документы вообще существуют в природе. После нескольких месяцев бесплодных попыток получить или хотя бы увидеть документы мифического «общего собрания», на котором якобы было принято решение отказаться от своей собственности, а заодно лишить ее соседей, граждане подали в суд. 

После этого события начали развиваться стремительно. 

Сначала жители дома, желающие лишить соседей их имущества, несколько раз ломились в квартиру истца. Делали они это ближе к 12 ночи, выглядели весьма агрессивными и не всегда трезвыми. Собственнику квартиры пришлось несколько раз вызывать полицию. 

Затем засносники обратились за помощью к управе Лефортово. В управе им оказали самый радушный прием. 

В начале февраля 2018 года жители дома обнаружили в своих почтовых ящиках и на подоконниках в подъезде вот такие листовки:

 

Жители позвонили в управу Лефортово, где им подтвердили: да, 6 февраля в 19-00, в управе Лефортово пройдет встреча с жителями их дома – Волочаевская, 40а. Тема встречи – реновация. 

Жители попросили меня пойти с ними на встречу. 

6 февраля в начале восьмого вечера мы с двумя жителями пришли в управу Лефортово на анонсированную «встречу главы управы Лефортово Царикаева с жителями по вопросу реновации». Однако, никакого главы управы мы не обнаружили. Зато обнаружили некоторое количество жителей дома – ярых засносников – и заместителя главы управы Лефортово Марину Осипову. 

Увидев меня, Осипова завопила, чтобы я ушла. Я, разумеется, сказала, что я никуда не уйду. Осипова заявила, что встреча переносится с 6 этажа на 7-й, и все поехали на лифтах на 7-й этаж. 

На 7-м этаже начался уже полный цирк. Какой-то мужик без опознавательных знаков, заявивший, что он охранник, перегородил собой проход в зал и начал отпихивать меня к двери, отделяющей лифтовый холл от территории управы.

Осипова требовала, чтобы я ушла. Одновременно засносники стали вопить, что они не пустят на встречу жителей, которые хотят сохранить дом. 

Жители спросили у Осиповой, что вообще происходит, и тут внезапно «встреча главы управы с жителями дома» превратилась в собрание на территории управы... избранных жителей дома, которые – избранные жители – сами решают, кого пускать на собрание, а кого нет. А заместитель главы управы типа просто стоит рядом. 

Собственники квартир, желающие сохранить дом, решили не вступать в спор с засносниками и собрались уходить. Поскольку я пришла по их просьбе, и оставаться на сборище засносников мне тоже не было никакого смысла, я направилась к лифтовому холлу. 

И тут концепция заместителя главы управы внезапно сменилась на 180 градусов. Осипова встала в дверях, ведущих в лифтовый холл, и заявила, что она не выпустит меня из управы. После чего заперла дверь. 

Я, разумеется, вызвала полицию и заявила о незаконном лишении свободы. 

В полиции, видимо, несколько обалдели от такого развития событий. Наряд приехал через 10 минут, потребовал открыть дверь, после чего я поехала в ОВД Лефортово писать заявление. Через небольшое время туда явилась Осипова с группой самых активных засносников. 

Видеозаписью (продолжением, начало - сверху) происходившего в управе можно насладиться прямо сейчас

Возмущенные жители дома, узнавшие о встрече в управе постфактум, направили в префектуру ЮВАО письмо с требованием объяснить им, что, собственно, происходит. И получили дивный ответ. 

Встреча главы управы с жителями дома внезапно превратилась в обсуждение вопросов реновации дома гражданином Е.Е. Томилиным и избранными жителями с ГКУ «ИС Лефортово» на территории управы Лефорттво, причем список участников встречи утверждал Е.Е. Томилин, а управа только предоставляла ему помещение.

Через несколько дней начальнику истца, спасающего свой дом из реновации, позвонили. Глава управы требовал объяснить, что за человек истец и почему он против реновации своего дома.

Дом по адресу Волочаевская-40а находится в районе Лефортово. Истец, который спасает свой дом из реновации, работает даже не в другом районе – в другом округе. Его начальнику звонил глава управы того района, где находится его предприятие. 

А еще через несколько дней группа засносников подкараулила истца во дворе, и один из них, мерзко ухмыляясь, спросил, а что начальник истца думает по поводу его суда по реновации. 

Истец спокойно ответил, что начальник полностью поддерживает его намерение сохранить свою собственность. 

Откуда главе управы района, находящегося в другом округе, стало известно про то, что истец подал в суд для спасения своего дома из реновации? Почему ему вообще пришло в голову звонить начальнику истца?

Откуда об этом звонке стало известно соседям истца – обычным жителям? 

Судя по всему, тут не обошлось без управы Лефортово и префектуры ЮВАО. Можно предположить, кто-то из сотрудников управы Лефортово решили таким образом помочь засносникам заставить собственника отозвать свой иск. Возможно, этот сотрудник позвонил своему знакомому в префектуру ЮВАО и попросил связаться с префектурой другого округа или даже напрямую с главой управы нужного района, чтобы тот нажал на начальника истца. 



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Всего комментариев к статье: 1
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мордор - это концлагерь - пока народ не начнет валить гитлеровскую мраззь
гитлеровские войска написал 14.03.2018 00:44
в погонах серийных убийц депутан-бандюган и всякое ворье-богатье, но этого не будет, людей истребят, а потом будет война и голод. и все это благодяря псарне которая служит кремлевскому гитлеру и исполняет план голгофа - максимальное ухудшение жизни великий геноцид и обыдливание + стравливание людей друг с другом - пример украина и этот сайт. будущее поганой - неизбежная война и смерть, а массовые людоедства величайший садизм концлагеря - это вытекающие из вышеописанного.
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