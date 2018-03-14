Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Задушит ли "Газпром" Украину?

Опубликовано 14.03.2018 в разделе комментариев 0

Беседа аналитика и партнера компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина и Максима Калашникова о том, стоит ли всерьез относиться к нынешнему отказу «Газпрома» от поставок газа на Украину? Ведь обходных газопроводов пока еще не сооружено.

- Нанесет ли «Газпром» убытки в миллиарды долларов сам себе?

- Каковы перспективы «Северного потока-2», «Турецкого потока» и «Силы Сибири»?

- Почему Польша и страны «Шпротии» - против «Северного потока-2»?

- Выбьют ли «Газпром» с рынка ЕС?

- Чего стоят байки об опасности строительства газопровода из Катара в ЕС сквозь Саудовскую Аравию, Ирак, Сирию и Турцию?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Жилые памятники конструктивизма в Лефортово подвели под снос по реновации
Жилые памятники конструктивизма в Лефортово подвел...
14.03.2018
Задушит ли "Газпром" Украину?
Задушит ли "Газпром" Украину?
14.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Трамп уволил госсекретаря как секретаршу (1)
Задушит ли "Газпром" Украину? (0)
Жилые памятники конструктивизма в Лефортово подвели под снос по реновации (1)
"Высылайте следственную бригаду или люди возьмутся за колья и вилы" (2)
Захарова пригрозила запретить всем британским СМИ работать в России (5)
В Лондоне найден труп соратника Бориса Березовского со следами удушения (4)
Отток капитала из России вырос в два раза с начала года (2)
Россияне уже не верят, что коррупцию в стране можно победить (3)
ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2018 году (2)
Экс-полковника ГРУ Скрипаля отравили веществом, разработанным в российском НИИ в конце 80-х (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Сексуальная революция в США: "Власть взяли органы"...
Дарья Митина Дарья Митина: Алексей Анпилoгoв: режим дoлжен сам себя дoжрать
Дарья Митина Дарья Митина: Давай дo свидания!
Максим Калашников Максим Калашников: Задушит ли Газпром Украину?
Максим Калашников Максим Калашников: Молодые самодуры поведут их балаган...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss