Задушит ли "Газпром" Украину?

Беседа аналитика и партнера компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина и Максима Калашникова о том, стоит ли всерьез относиться к нынешнему отказу «Газпрома» от поставок газа на Украину? Ведь обходных газопроводов пока еще не сооружено.

- Нанесет ли «Газпром» убытки в миллиарды долларов сам себе?

- Каковы перспективы «Северного потока-2», «Турецкого потока» и «Силы Сибири»?

- Почему Польша и страны «Шпротии» - против «Северного потока-2»?

- Выбьют ли «Газпром» с рынка ЕС?

- Чего стоят байки об опасности строительства газопровода из Катара в ЕС сквозь Саудовскую Аравию, Ирак, Сирию и Турцию?