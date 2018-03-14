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Московский листок

Трамп уволил госсекретаря как секретаршу

Опубликовано 14.03.2018 в разделе комментариев 2

сша цру госдепартамент
Трамп уволил госсекретаря как секретаршу

Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Объяснений не было, уволил и все.

Заместитель главы Госдепа сообщил, что президент страны Дональд Трамп не обсуждал с Тиллерсоном его возможное увольнение. Он также заявил, что не знает причин этого решения. 

Вообще США одна из самых старых демократий, и точно самая стабильная. Все уже привыкли, что в Америке ничего не делается просто так. Пока же на поверхности лежит то, что представитель крупного бизнеса Тиллерсон уступил место директору ЦРУ - тому, который только что, 27-28 января принял главу СВР Cергея Нарышкина, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника военной разведки РФ Игоря Коробова, чего раньше никогда не бывало.

Это вообще странно - глава внешней разведки вероятного противника вызывает "на ковер" руководителей российских спецслужб, и те как послушные клерки летят в Вашингтон на прием. Раньше встречи руководителей спецслужб случались, но проходили обычно в обстановке строгой секретности и на нейтральной территории.

Это довольно необычная дипломатия, но уж какая есть. Сразу вспоминается анекдот про сексуальную революцию в СССР: "Власть взяли органы"...

И остается открытым вопрос: в ранге госсекретаря Майк Помпео будет вызывать и подполковника госбезопасности Путина в Вашингтон или по прежнему, как и Тиллерсон, станет летать в Москву сам?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!QQQ-TOT-K-LOPO-DAV!!!& написал 14.03.2018 01:57
"Вообще США одна из самых старых демократий, и точно самая стабильная. "
- То таки потому, что там кака и англопитекии - у власти - одни 3,1416-дарасы, а у них таки связь дублирована - двойная - через ж и через рот - то таки да...
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рашеговнии приходит ж...а ?
' " написал 14.03.2018 01:14
рашеговнии приходит ж...а !
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