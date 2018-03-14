Трамп уволил госсекретаря как секретаршу

Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Объяснений не было, уволил и все.

Заместитель главы Госдепа сообщил, что президент страны Дональд Трамп не обсуждал с Тиллерсоном его возможное увольнение. Он также заявил, что не знает причин этого решения.

Вообще США одна из самых старых демократий, и точно самая стабильная. Все уже привыкли, что в Америке ничего не делается просто так. Пока же на поверхности лежит то, что представитель крупного бизнеса Тиллерсон уступил место директору ЦРУ - тому, который только что, 27-28 января принял главу СВР Cергея Нарышкина, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника военной разведки РФ Игоря Коробова, чего раньше никогда не бывало.

Это вообще странно - глава внешней разведки вероятного противника вызывает "на ковер" руководителей российских спецслужб, и те как послушные клерки летят в Вашингтон на прием. Раньше встречи руководителей спецслужб случались, но проходили обычно в обстановке строгой секретности и на нейтральной территории.

Это довольно необычная дипломатия, но уж какая есть. Сразу вспоминается анекдот про сексуальную революцию в СССР: "Власть взяли органы"...

И остается открытым вопрос: в ранге госсекретаря Майк Помпео будет вызывать и подполковника госбезопасности Путина в Вашингтон или по прежнему, как и Тиллерсон, станет летать в Москву сам?

Анатолий Баранов