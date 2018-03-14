Скончался британский физик-теоретик Стивен Хокинг

Известный британский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя семьи.

Ученый умер рано утром в среду в своем доме в Кембридже.

"Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы", - говорится в совместном заявлении родственников.

Хокинг был специалистом в области космологии и квантовой гравитации, исследовал черные дыры. Он был автором теории «испарения» черных дыр за счет радиации. Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва.

В 1963 году у ученого был диагностирован боковой амиотрофический склероз, который стал причиной полного паралича. После нескольких операций Хокинг потерял способность говорить, он общался с помощью синтезатора речи.

Ученый активно занимался популяризацией науки. Автор ряда научно-популярных книг — «Краткая история времени» (1988), «Черные дыры и молодые вселенные» (1993), «Мир в ореховой скорлупке» (2001) и других. Хокинг также принял участие в создании нескольких научных фильмов.

Хокинг был награжден орденом Британской империи (1982), орденом Кавалеров Почета и другими орденами и медалями разных стран. Был дважды женат и стал отцом троих детей.