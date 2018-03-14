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Московский листок

Минюст объявил нежелательными организации, занимающиеся наблюдением на выборах

Опубликовано 14.03.2018 в разделе комментариев 0

Минюст объявил нежелательными организации, занимающиеся наблюдением на выборах

Министерство юстиции РФ признало нежелательными две международные организации, занимающиеся наблюдением за выборами, сообщает пресс-служба ведомства.

"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Минюстом России включены: European Platform for Democratic Elections (Европейская Платформа за Демократические Выборы) (ФРГ) и International elections study center (Международный центр электоральных исследований) (Литовская Республика)", - говорится в сообщении.

"Европейская платформа за демократические выборы" была создана в 2012 году. Целью организации является содействие гражданскому наблюдению за выборами в странах Восточного партнерства и Российской Федерации.

"Международный центр электоральных исследований" занимается содействием "беспартийной оценке избирательного процесса, изучении и распространении передовой практики в области управления выборами, законодательства и правил на основе международных стандартов".

Эксперты IESC участвовали в миссиях по наблюдению за выборами в Армении, Грузии, Украине, Германии, Эстонии, Литве, Норвегии, Польше, Румынии, Сербии, Словакии и других европейских странах.

 



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