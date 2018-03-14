Трамп заявил о создании в США космических войск

Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты на базе Мирамар в Сан-Диего заявил, что у страны может появиться новый род войск - космические войска.

"Ранее я говорил, что нам необходимо создать новый род войск. Я не был вполне серьезен, но теперь я думаю, что это отличная идея. Мы создаем Космические войска", - цитирует Fox News Трампа.

По его словам, космос является "таким же полем боя, как земля, воздух и море". "У нас есть военно-воздушные силы, и у нас появятся космические силы. У нас есть сухопутные войска, есть флот", - отметил президент.

Трамп также пообещал военным увеличить оборонный бюджет. По его словам, в 2019 году он составит 716 миллиардов долларов.