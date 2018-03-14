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Московский листок

Трамп заявил о создании в США космических войск

Опубликовано 14.03.2018 в разделе комментариев 4

Трамп заявил о создании в США космических войск

Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты на базе Мирамар в Сан-Диего заявил, что у страны может появиться новый род войск - космические войска.

"Ранее я говорил, что нам необходимо создать новый род войск. Я не был вполне серьезен, но теперь я думаю, что это отличная идея. Мы создаем Космические войска", - цитирует Fox News Трампа.

По его словам, космос является "таким же полем боя, как земля, воздух и море". "У нас есть военно-воздушные силы, и у нас появятся космические силы. У нас есть сухопутные войска, есть флот", - отметил президент.

Трамп также пообещал военным увеличить оборонный бюджет. По его словам, в 2019 году он составит 716 миллиардов долларов.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1133 написал 14.03.2018 11:35
Хряк РОГАгозин потирает руки - будет что пилить в ответ?
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Вопрос Максиму Калашникову?
вопрос? написал 14.03.2018 11:25
Сколько сто килограммовых болванок можно вывести на орбиту с помощью Тяжелого Сокола?Какова будет энергия столкновения этой болванки с землей хотя бы на 5 км/сек?Какая ПРО сможет ее перехватить?
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Re: Трамп заявил о создании в США космических войск
Светослав,,,,,,,,, написал 14.03.2018 11:06
Ну вот и все -- баста, карапузики. Все новейшие и неимеющиеаналоговвмире поделки сумрачного, рукожопого и косоглазого русскаго оружейнаго генiя можно смело выбрасывать на помойку -- Штаты переходят на новый уровень.
.
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Ай яй яй! . Сарайкой Ебамою клянусь!
\\ъъ написал 14.03.2018 10:01
\\\
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