Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше слово, товарищ маузер.

Владимир Маяковский

Вы еще не поняли, почему выборы 18 марта нелегитимны? Тогда попробую пояснить шершавым языком плаката. Словесной не место кляузе.

1. Потому что они проводятся Центризбиркомом, которого нет в Конституции страны. Она не наделяла этот «постоянно действующий» монстр с огромными карательно-репрессивными полномочиями правом проведения президентских и парламентских выборов. Так что все выборы под эгидой ЦИКа неконституционны. Увы и ах.

2. Должность председателя ЦИКа Эллы Памфиловой также не предусмотрена в Конституции России. Она может воображать о себе что угодно, но Основной закон не наделяет ее правом подписывать удостоверения кандидатов в президенты и удостоверение «Президента Российской Федерации». Так что ее подпись в этих «корочках» также нелегитимна.

3. ЦИК является структурным подразделением Администрации президента. Получает от нее зарплату, премии, пособия, квартиры, все соц.обепечение, стаж работы на госслужбе, другие льготы и привилегии.

Месячный оклад Эллы Александровны где-то 500 тыс. руб. Да за 2016 г. она неожиданно получила 30 млн. руб., происхождение которых никак не объяснила (декларации за 2017 г. будут поданы в апреле).

Таким образом, ни о какой независимости и объективности ЦИКа говорить не приходится. Он - на службе президента. По сути, с помощью ЦИКа власть, а точнее В.Путин избирает сам себя.

4. Главное условие любой избирательной кампании - равенство кандидатов. Но здесь говорить о нем просто смешно.

Однако «кандидат №1» не ушел в отпуск и каждый день мелькает на телеэкранах. Это совершенно бесплатная агитация за себя, любимого, которой лишен любой другой кандидат из семи.

5. С одобрения гаранта 3 марта в «Лужниках» кремлевская администрация собрала многотысячный митинг-концерт в его «поддержку». Ни один зарубежный лидер не занимается таким самопиаром.

Даже на телекамеру участники признавались, что пришли сюда за 500 руб., а это явный подкуп избирателей. В любой другой стране генпрокуратура занялась бы выяснением происхождения этих денег, но российская ничего «не заметила».

6. «Самовыдвиженец» прекрасно знал, что такого шоу в «Лужниках» не будет ни одного другого кандидата. Однако пришел на него и в окружении состарившихся «звезд» шоу-бизнеса и наобещал народу «10 лет ярких побед».

Опять-таки неоплаченная реклама на всю страну за себя, любимого. И, по большому счету, блеф и обман.

7. ВЦИОМ, являясь государственной организацией, под видом социологических опросов методично проводит зомбирование населения, внушая ему незаменимость В.Путина.

Он за наш счет ведет за него агитацию, с потолка «рисуя» ему заоблачные рейтинги доверия и высокую явку на выборах 18 марта.

Вон ведь до какой аллилуйщины за месяц до выборов опустился его шеф Федоров: «Путин - единственный претендент на победу» (см. подр. «Кто остановит незаконную агитацию ВЦИОМа за хозяина Кремля?», http://otchizna.su/society/13489 ).

Знает ли сама Э.Памфилова о неконституционности ЦИКа? Конечно. По просьбам коллег я дважды в Открытых письмах обращал ее внимание на эту несуразицу.

Последнее письмо опубликовано 14 февраля и называлось «Когда же Центризбирком станет независимым от Путина? (https://forum-msk.org/material/news/14342503.html).

Вопрос так и повис в воздухе. Элла Александровна почему-то предпочитает «не замечать» всю двусмысленность своего положения. Допускаю, что поднимать вопрос о внесении ЦИКа в Конституцию ей запрещает ее работодатель.

Так ему легче управлять этой конторой и ее сотрудниками, которые, по сути, являются и его подчиненными.

P.S. Стране так и не показали вручение В.Путину удостоверения кандидата в президенты, что наталкивает на очень глубокие размышления.