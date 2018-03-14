На выборы которого путина вы собрались?

Тут на ФОРУМмск Александр Головенко задался вопросом: «За кого зовут голосовать 18 марта - за Путина или его двойника?». Сами понимаете - день не пей, два не пей, - а я не могу взять и так просто пройти мимо этой темы.

Я уже давненько пишу, что афера с артистами, играющими Путина, в отличие от остальных афер (лунной или холокоста) не может не быть раскрыта, поскольку дело из рук дебильных журналистов СМИ переходит в руки каждого человека, интересующегося происходящим. Появление программ, по распознаванию лиц, их совершенствование, приводит и приведёт к тому, что они станут доступными и легко используемыми. И тогда каждый человек, безо всяких «интеллектуалов» СМИ способен будет определить, кто перед ним исполняет роль «пердизента Роисси».

И вот на днях комментатор моих работ под ником Ромпер Стомпер сообщил, что воспользовался программой по распознаванию лиц (https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/cognitive-services/face/).

Сам комментатор сравнил только два фото - Путина - no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vladimir_Putin_in_KGB_uniform.jpg - и артиста 2017 года - no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vladimir_Putin_(2017-07-08).jpg.

И получил вывод: «Результаты проверки: два портрета принадлежат разным людям. Достоверность 0,39072».

Надо сказать, что комментатор Ромпер Стомпер предупредил о примитивности программы, и это действительно так - программа примитивна (о чём ниже). Но зато эта программа простая, на русском языке и даже я без труда начал заправлять в неё фото, разумеется, будучи глубоко благодарным Ромперу Стомперу.

Как я понял, примитивность программы в том, что она берёт для сравнения не голову человека в целом, а только часть лица. Если квадраты, возникающие на фото в момент определения схожести, действительно очерчивают только ту часть, в которой ищутся похожие черты, то программа, конечно, сильно грешит. И даже выдача ею ещё и коэффициента достоверности, дела не меняют. Кто тут поймёт, что это за коэффициент такой и что из него следует?

А что касается примитивности, то дело тут вот в чём. Определяя схожесть лиц по фотографиям (проводя портретную идентификацию), эксперты используют много точек на лицах, запечатлённых на фото, однако считают, что на лице человека всего семь антропометрических точек (парные точки считаем за одну) - от А до З. (Антропометрические точки соответствуют ясно выраженным образованиям скелета или хорошо очерченным границам мягких тканей).

И если указанная программа сравнивает только то, что захватывают квадраты, то она не учитывает в лучшем случае три, а порою и четыре антропометрические точки - А, Ж и З по всякому, а часто и Е. Кроме того, она упускает многое иное, скажем, оттопыренность ушей, которая у всех артистов разная.

Приведу пример прнимитивности этой программы.

Вот в Интернете есть портрет пожилой женщины:

И возьмём известнейший портрет путина начала этого века

Введём эти портреты в программу и получим результат:

То есть, согласно вычислениям этой программы, или Путин это бомжиха, или бомжиха это замаскированный Путин.

Это пример того, в чём примитивность используемой программы.

Мало этого, сегодня ситуация совсем не та, что была в во времена начала аферы, - сегодня усовершенствовался и грим артистов. И усовершенствовался до такой степени, когда о том, что это разные люди, можно судить не по чертам, а только по выражению лица, интонациям, манере говорить и устоявшимся гримасам. Вот пример такого грима:

А вот для примера фото В. Высоцкого и артиста С. Безрукова в гриме в роли Высоцкого и без грима.

Так, что не будет ничего удивительного, если программа покажет сходство Путина с хорошо загримированным под Путина артистом.

Однако у примитивности этой программы есть и свой плюс, важный именно в нашем случае, - именно примитивность играет нам на руку.

Дело в том, что по правилам портретной идентификации для того, чтобы сказать, что это один и тот же человек, необходимо, чтобы на фотографиях СОВПАЛИ ВСЕ точки лица, не меняющееся с возрастом, а вот чтобы сказать, что это разные люди, достаточно, чтобы НЕ СОВПАЛА хотя бы одна точка. Да ведь и логика об этом говорит.

Поэтому если эта примитивная программа скажет, что на фотграфиях разные люди, и скажет всего (грубо говоря) по трём точкам из семи, то это действительно разные люди.

А в Интернете тысячи фото Путина, и этими фото вполне можно воспользоваться для идентификации артистов, играющих роль президента Путина. Я думаю, что кукловоды в Кремле сегодня уже не знают, под какого путина артистов гремировать. Они за эти 18 лет дебилам СМИ и олухам из народа уже предъявили столько путиных, что теперь некого взять за образец.

Поскольку работать с этой программой может каждый, то я дам всего несколько примеров, чтобы не лишать любознательных удовольствия.

Сразу же сделаю поправку на возраст. Дело в том, что лицо человека до 20-25 лет всё же меняется и в антропометрических точках, поэтому я взял не фото Путина на удостверении КГБ (как мой комментатор), а фото Путина в денщиках у Собчака, когда Путину было уже за 40 (фото взял черно-белое, поскольку цветные попадались только невысокого разрешения).

И начал сравнивать с этим фото фотографии артистов.

Вот артист, известный нам, как «Удмурт».

А вот, что показывает с ним программа:

Вот 2016 год, артист «Путин» отдыхает с Медведевым на озере Ильмень:

А вот, что показывает программа:

А вот артист, играющий Путина, беседует с Трампом:

А вот, что показывает нам программа:

Можно, кстати, сравнить путина, поймавшего щуку, с путиным, соблазняющим Трампа.

Но в хоккей играет уже не тот, что щуку ловит, - разделение труда, однако!

Как видите, у тварей, ухватившихся за власть в Рашке, нет ни ума, ни чести, ни совести, но зато путиных у них полно - на все случаи жизни.

А вот и певун. На этом фото свеженький путин поёт гимн в Лужниках 3 марта 2018 года.

А вот, что показывает программа

(Между нами говоря, ведь оно и безо всяких программ и компьютеров видно, что это разные люди. Но как это увидит дебил, если «все говорят», что это Путин?).

А в СМИ и среди «политических аналитегов» продолжаются волнения - все они заняты глубоко интеллектуальными делами - обсуждают каждый шаг «национального лидера».

Какого лидера, дебилы?

Понятное дело, что есть люди умнее, есть глупее. Понятно, что то, что доступно уму Ромпера Стомпера, не доступно уму журналиста СМИ, даже журналисту оппозиционных СМИ. Тем более недоступно уму «кандидатов в президенты», которые как бы отчаянно борются за победу над Путиным. Понятно, что тот же Явлинский или Собчак это далеко не Ромпер Стомпер, и с умственными способностями Явлинского и Собчак вопрос о замене Путина артистами, не поднять. Можно и не пробовать.

Но мне интересно другое - вот это всё показанное мною в этой работе хоть как-то убедило дебилов из числа моих читателей? Или они, всё же, про эту программу распознавания лиц что-то умное выдумают и побегут на выборы?

Пожалуй, побегут. На то они и дебилы.

Ну и кому же они к власти помогут прийти? Которому путину из этого ансамбля артистов разговорного жанра?

Это вопрос?