Почему Анатолий Баранов не понял бы Анатолия Баранова

Мой полный тезка Анатолий Баранов, который профессор-филолог, дал тут интервью "Комсомольской правде" по поводу переводов "с русского на русский" - в целом очень интересное, хотя и не слишком оригинальное.

https://www.kp.ru/daily/26342.7/3222103/

Но вот читаю:

"Или взять «поребрик» - это слово из южного диалекта, которое оказалось в Петербурге и используется в северной столице для обозначения тротуара".

Вообще-то на "питерском" тротуар обозначается словом "панель", а "поребрик" и в Петербурге, и в Донецке - это бордюр. Уж не знаю, то ли профессор ошибся, то ли журналист его неправильно понял. Русский язык - он такой, век живи, век учись...

Впрочем, я и сам иногда становлюсь в тупик, даже сталкиваясь с хорошо знакомым мне региональным говором - да вот, позавчера водопроводчик, который менял мне кран в Таганроге, попросил "цыбарку какую-нибудь", а я грешным делом полез за сигаретой. Хотя в общем знаю, что цыбаркой называют емкость небольшую, черпачок или ведерко. Посмеялись.

Вот и в материале "Комсомолки" куча несуразностей.

"Залом" - это вовсе не ранняя селедка, а отдельный вид сельдевых, в частности "волжский залом", внесенный в Красную книгу. Очень, кстати, вкусный. Но внешне на обычную сельдь не очень похожий - представьте себе "раннюю" селедку больше килограмма весом...

"Каймак" - ни разу не запеченная сметана, а отдельный вид кисломолочного продукта. Мой дед, кстати, считал его самой вкусной вещью на свете. По сути это сброженный продукт, в основе которого не цельное молоко, а сливки. На Дону действительно иногда молочные пенки запекают, но никак не сметану - сами попробуйте, ничего не получится, свернется сметанка... Ну а у тюрок и балканских славян каймаком называют род мягкого сыра.

"Жердёлой" на юге называют не любой абрикос, а дичку (у нас ее задорого продают на базаре, а там ее даже собаки не едят). Большой садовый абрикос зовут как положено, но иногда в женском роде - "абрикоса". И так далее...

Хотя с региональными словами еще одна неприятность - одно и то же слово в одних местах совершенно не знакомо, что полбеды - в других краях оно может означать совершенно разные вещи. К примеру, "барабуля" в Брянске это лук, а в Крыму рыбка султанка. А "зусман" в значении "холод" на Дальнем Востоке явно происходит от "Зусмана Колотуновича" из Евррейской автономной области...

А.Б.