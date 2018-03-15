Нищая жизнь в Москве подорожала на 300 рублей

По итогам IV квартала 2017 года прожиточный минимум в Москве составит 15.4 тысячи рублей. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что столичные власти зафиксировали величину прожиточного минимума за IV квартал 2017 г. в расчете на душу населения. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Установить величину прожиточного минимума в Москве за IV квартал 2017 г. в расчете на душу населения - 15 тыс. 397 руб. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за указанный период составила 17 тыс. 560 руб., для пенсионеров - 10 тыс. 929 руб., для детей - 13 тыс. 300 руб.», - говорится в постановлении.

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Не спешите радоваться - если что-то выросло, это не всегда хорошо. Это значит, что тратить даже на простое поддержание жизни придется больше, а откуда брать деньги в постановлении мэра Москвы не сказано. Хотя ясно - можно, например, меньше есть. Всего на 300 рублей - пустяки, в общем.

Как прожить пенсионеру на "минимальные" 11 тысяч рублей - это вообще отдельный вопрос. Можно, наверно. Наприер, купить себе пластмассовые сапоги за 200 рублей, зимой вставлять в них стеганые чуни, а летом на босу ногу - и вот в них ходить раз в неделю в магазин за макаронами. Проживешь, наверно, хотя и недолго. Но откуда тогда оптимизм Собянина насчет роста продолжительности жизни в Москве?

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На мой вкус после наступления пенсионного возраста жизнь превращается в постоянную борьбу с государством за выживание. Ведь и доходы пенсионера формирует государство, оно же и расписывает, как ему их потратить, чтоб не подохнуть. Ну и, значит, пока не помер - победитель. А как сыграл в ящик - проиграл. Понятно, что государство в любом случае выиграывает.

Работающему человек полоен минимум в полтора с лишком раза больше, чем пенсионеру. Оно и понятно, надо же каждый день доползать как-то до места работы, там что-то такое ковырять - все одно расходы энергии. Ну и пластиковые галоши чаще менять приходится, а также покупать мыло - иначе вонь перестает быть твоим частным делом, и становится фактором общественных отношений.

Хотя почему бы летом не ходить голым или, на худой конец, в самых дешевых сатиновых трусах?

А забота о детях просто вдохновляет! 13 тысяч 300 рублей - это щедро! Во-первых, площадь детского тела меньше, чем у взрослого, так что мыла расходуется меньше. Ребенку не надо особо следить за собой - маленький еще. Лет до трех вообще можно ходить голышом.

Есть проблема - едят дети много, если на килограмм веса считать. Но известно, что если детей кормить мало, то они вырастают не такими крупными, что впоследствии сильно экономит социальные фонды. Например, для мелкого населения можно делать больше мест в общественном транспорте. Меньше ткани идет на одежду. И норма квадратных метров на душу мелкого населения может быть скромней, чем для крупного - там и кровать покороче, и потолки можно пониже делать.

Так что сокращение рациона детей можно считать инвестицией в будущее. В будущую экономию.

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Я вот что думаю. Надо для сокращения потребностей населения удалять пару метров тонких кишок. Опять же зачем людям два яйца, если размножаться вполне можно и с одним, а потребности в бессмысленных частых совокуплениях куда меньше.

Чиновникам, как в древнем Китае, я бы вообще удалял эти ненужные органы. Если посмотреть на численность детей у чиновников и сравнить их хотя бы с дворниками, то сравнение явно не в пользу бюрократии. А наличие ненужных органов сильно отвлекает от исполнения обязанностей. Не говоря уж о любовницах, разных развлечениях нехороших... В общем - удалять перед приемом на госслужбу.

Да на одном семейном отдыхе чиновников экономия получится огромадная!

А сэкономленные средства можно пустить на питание малоимущих.