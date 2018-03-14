АСВ потратило 1,8 триллиона рублей на санацию рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2017 году направило на финансовое оздоровление проблемных банков 1,8 трлн рублей, из которых 1,5 трлн рублей составили кредиты Банка России. Об этом сообщается отчете за 2017 год, опубликованном на сайте АСВ.

Согласно документу, за отчетный период страховое возмещение составило 404,3 млрд руб. Эту сумму получили 637,8 тыс. вкладчиков 262 банков, в том числе 15,6 тыс. индивидуальных предпринимателей.

В прошлом году произошел 41 страховой случай, страховая ответственность АСВ превысила 372 млрд рублей. Агентство выявило неправомерные операции со вкладами в банках с отозванной лицензией на сумму 15,4 млрд рублей.