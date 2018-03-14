Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

АСВ потратило 1,8 триллиона рублей на санацию рухнувших банков

Опубликовано 14.03.2018 в разделе комментариев 1

АСВ потратило 1,8 триллиона рублей на санацию рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2017 году направило на финансовое оздоровление проблемных банков 1,8 трлн рублей, из которых 1,5 трлн рублей составили кредиты Банка России. Об этом сообщается отчете за 2017 год, опубликованном на сайте АСВ.

Согласно документу, за отчетный период страховое возмещение составило 404,3 млрд руб. Эту сумму получили 637,8 тыс. вкладчиков 262 банков, в том числе 15,6 тыс. индивидуальных предпринимателей.

В прошлом году произошел 41 страховой случай, страховая ответственность АСВ превысила 372 млрд рублей. Агентство выявило неправомерные операции со вкладами в банках с отозванной лицензией на сумму 15,4 млрд рублей.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
La Terrible написал 14.03.2018 12:46
Легко! Это же не на каких-то там больных детишек тратиться, а на себя, любимых. Тут оптимизация неприемлема.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Жилые памятники конструктивизма в Лефортово подвели под снос по реновации
Жилые памятники конструктивизма в Лефортово подвел...
14.03.2018
Задушит ли "Газпром" Украину?
Задушит ли "Газпром" Украину?
14.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Собянин пообещал "пока" не вводить плату за въезд в центр Москвы (0)
Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии (1)
АСВ потратило 1,8 триллиона рублей на санацию рухнувших банков (1)
Путинский дворец на Чёрном море все забыли, зато нашли два дома в Биаррице (1)
На выборы которого путина вы собрались? (22)
Нелегалы (8)
Трамп заявил о создании в США космических войск (6)
Минюст объявил нежелательными организации, занимающиеся наблюдением на выборах (3)
Скончался британский физик-теоретик Стивен Хокинг (2)
Трамп уволил госсекретаря как секретаршу (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Всплывают куски прошлого: Помпео и братья Кохи
Максим Калашников Максим Калашников: К Скрипаль-кризису и о Грудинине
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Мошенники всегда непредсказуемы
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Неадекватность по обе стороны океана накатывает
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss