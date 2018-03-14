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Московский листок

Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Опубликовано 14.03.2018 в разделе комментариев 1

Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Депутаты Бундестага избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии, сообщает Spiegel. В ее поддержку выступили 364 депутата, против проголосовали 315 человек, еще 9 воздержались. Всего было признано действительными 688 голосов. В Бундестаге представлены 709 депутатов.

Переизбрать Ангелу Меркель, которая занимает пост канцлера с 2005 года, предложил 5 марта глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер.

Согласно 63 статье немецкой конституции, глава парламента избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить 50 процентов плюс один голос.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Там все как у нас, но в то же время не как у нас
брэд написал 14.03.2018 13:16
Ну вот, а кто-то недоволен, что путин так долго президент. Пусть посмотрят на ФРГ: там безвылазно десятки лет одно и то же правит, и ничего. Считается, очень демократично и никому не надоело. Что значит запад! Там все как у нас, но в то же время не как у нас.
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