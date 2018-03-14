Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Депутаты Бундестага избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии, сообщает Spiegel. В ее поддержку выступили 364 депутата, против проголосовали 315 человек, еще 9 воздержались. Всего было признано действительными 688 голосов. В Бундестаге представлены 709 депутатов.

Переизбрать Ангелу Меркель, которая занимает пост канцлера с 2005 года, предложил 5 марта глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер.

Согласно 63 статье немецкой конституции, глава парламента избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить 50 процентов плюс один голос.