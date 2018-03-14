Собянин пообещал "пока" не вводить плату за въезд в центр Москвы

Власти Москвы "пока не планируют" вводить платный въезд в центр города, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе форума "Россия - страна возможностей".

"По поводу платного въезда: мы пока не планируем. Введена платная парковка, регулируется движение. Пока на этом этапе этого достаточно", - цитирует столичного градоначальника агентство "Москва".

На данный момент ограничение на въезд в город действует для грузовых автомобилей с 6 до 22 часов. В это время они могут въезжать в пределы МКАД только с пропуском. В остальное время въезд в центр города свободный.