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Московский листок

Собянин пообещал "пока" не вводить плату за въезд в центр Москвы

Опубликовано 14.03.2018 в разделе комментариев 0

Собянин пообещал "пока" не вводить плату за въезд в центр Москвы

Власти Москвы "пока не планируют" вводить платный въезд в центр города, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе форума "Россия - страна возможностей".

"По поводу платного въезда: мы пока не планируем. Введена платная парковка, регулируется движение. Пока на этом этапе этого достаточно", - цитирует столичного градоначальника агентство "Москва".

На данный момент ограничение на въезд в город действует для грузовых автомобилей с 6 до 22 часов. В это время они могут въезжать в пределы МКАД только с пропуском. В остальное время въезд в центр города свободный.

 



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