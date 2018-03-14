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Московский листок

В РФ могут ввести акциз на сладкое и соленое

Опубликовано 14.03.2018 в разделе комментариев 5

В РФ могут ввести акциз на сладкое и соленое

Министерство здравоохранения России требует ввести акцизы на избыточное содержание соли и сахара в продуктах. Такое требование ведомство выдвигает в рамках стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Одной из основных задач в рамках формирования приверженности здоровому образу жизни населения является популяризация культуры правильного питания. Одной из возможных мер, обсуждаемых сегодня, в том числе и с профессиональным сообществом, является введение акцизов на сладкие напитки и на продукты с высоким содержанием соли и сахара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера направлена на "смещение потребительского спроса в сторону более здоровых продуктов питания и уменьшение количества заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением сахара и соли, в том числе ожирения".

Ранее СМИ сообщали, что Минсельхоз написал отрицательный отзыв на проект стратегии Минздрава по формированию здорового образа жизни из-за предложений по введению акцизов на соленые продукты. В Минсельхозе считают, что потребление соленых огурцов и квашеной капусты - российская пищевая традиция, настаивают в ведомстве.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
г жопинск написал 14.03.2018 15:19
ну тогда и на презервативы,с запахом малины,они наверно тоже сладкие.
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(без названия)
Строгий учитель написал 14.03.2018 15:03
Ну и нахер вам нужно такое недогосударство?
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есть еще резерв
СтарпЁр написал 14.03.2018 14:37
акциз на кислое и горькое
***
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и начали народ баламутить
Калькулятор написал 14.03.2018 14:30
на соляные бунты
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зажрались сволочи.
патриот совсем истинный написал 14.03.2018 14:20
Сахара им, иж чего надумали.Запретить!Вон летом клевер можете пососать коль совсем припрет,или сочку березового,но в меру.Вас много-берез мало,на всех не хватит.Вместо соли можно золу использовать,опять же от той же березы.Или с лосями на солонцы сходить.Лучше с оленями.Оленевод у нас есть,до Когалыма легко доведет.
Да и вообще с этой едой пора завязывать.Страна в кольце врагов,пиндосы грозят из космоса,англичанка прямо в Лондоне наших граждан травит,че там у хохлов вы сами знаете.Даже в побежденной нами родине наших духовных скреп-Сирии ,и то покоя нет,все бомбят да взрывают наших ихтамнетов,а кто непонятно,мы же всех победили и войска вывели.Аккурат перед выборами Сам Величайший Полководец говорил.Да.про еду..пора полностью переходить на импортозамещение, если по простому-на подножный корм.Богата и обильна русская земля-крапива и лебеда,хвощи и лопухи,одуванчики и камыши-все может быть употреблено на благо нашего самого духовного народа и на зло врагам.особенно лопухи.кого-кого.а лопухов у нас хватает,еще ваты говорят много.если сами на справимся.то можно попросить помощи у наших северокорейских товарищей,они большие специалисты в добывании всяких съедобных травок и корешков.
Но главное,давайте все.как один.придем на выборы и отдадим свои голоса за нашего Мудрейшего правителя.устроившего нам такую замечательную жизнь!А сколько он еще сможет наворотить?!Замучаются пиндосы пыль глотать (радиоктивную?) и разгребать навороченное.Так что все на выборы и сразу в поле,говорят под снегом трава тоже растет.
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