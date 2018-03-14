В РФ могут ввести акциз на сладкое и соленое

Министерство здравоохранения России требует ввести акцизы на избыточное содержание соли и сахара в продуктах. Такое требование ведомство выдвигает в рамках стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Одной из основных задач в рамках формирования приверженности здоровому образу жизни населения является популяризация культуры правильного питания. Одной из возможных мер, обсуждаемых сегодня, в том числе и с профессиональным сообществом, является введение акцизов на сладкие напитки и на продукты с высоким содержанием соли и сахара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера направлена на "смещение потребительского спроса в сторону более здоровых продуктов питания и уменьшение количества заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением сахара и соли, в том числе ожирения".
Ранее СМИ сообщали, что Минсельхоз написал отрицательный отзыв на проект стратегии Минздрава по формированию здорового образа жизни из-за предложений по введению акцизов на соленые продукты. В Минсельхозе считают, что потребление соленых огурцов и квашеной капусты - российская пищевая традиция, настаивают в ведомстве.
г жопинск написал 14.03.2018 15:19
Строгий учитель написал 14.03.2018 15:03
СтарпЁр написал 14.03.2018 14:37
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Калькулятор написал 14.03.2018 14:30
патриот совсем истинный написал 14.03.2018 14:20
Да и вообще с этой едой пора завязывать.Страна в кольце врагов,пиндосы грозят из космоса,англичанка прямо в Лондоне наших граждан травит,че там у хохлов вы сами знаете.Даже в побежденной нами родине наших духовных скреп-Сирии ,и то покоя нет,все бомбят да взрывают наших ихтамнетов,а кто непонятно,мы же всех победили и войска вывели.Аккурат перед выборами Сам Величайший Полководец говорил.Да.про еду..пора полностью переходить на импортозамещение, если по простому-на подножный корм.Богата и обильна русская земля-крапива и лебеда,хвощи и лопухи,одуванчики и камыши-все может быть употреблено на благо нашего самого духовного народа и на зло врагам.особенно лопухи.кого-кого.а лопухов у нас хватает,еще ваты говорят много.если сами на справимся.то можно попросить помощи у наших северокорейских товарищей,они большие специалисты в добывании всяких съедобных травок и корешков.
Но главное,давайте все.как один.придем на выборы и отдадим свои голоса за нашего Мудрейшего правителя.устроившего нам такую замечательную жизнь!А сколько он еще сможет наворотить?!Замучаются пиндосы пыль глотать (радиоктивную?) и разгребать навороченное.Так что все на выборы и сразу в поле,говорят под снегом трава тоже растет.