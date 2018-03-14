В РФ могут ввести акциз на сладкое и соленое

Министерство здравоохранения России требует ввести акцизы на избыточное содержание соли и сахара в продуктах. Такое требование ведомство выдвигает в рамках стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Одной из основных задач в рамках формирования приверженности здоровому образу жизни населения является популяризация культуры правильного питания. Одной из возможных мер, обсуждаемых сегодня, в том числе и с профессиональным сообществом, является введение акцизов на сладкие напитки и на продукты с высоким содержанием соли и сахара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера направлена на "смещение потребительского спроса в сторону более здоровых продуктов питания и уменьшение количества заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением сахара и соли, в том числе ожирения".

Ранее СМИ сообщали, что Минсельхоз написал отрицательный отзыв на проект стратегии Минздрава по формированию здорового образа жизни из-за предложений по введению акцизов на соленые продукты. В Минсельхозе считают, что потребление соленых огурцов и квашеной капусты - российская пищевая традиция, настаивают в ведомстве.