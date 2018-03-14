Борец с геями Кадыров назвал домогателя Слуцкого "братом"

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обвиненного в сексуальных домогательствах к журналисткам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, назвав его "братом".

"Леонида Слуцкого я называю братом. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу" , - написал Кадыров на своей странице в Twitter.

Напомним, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого первоначально обвинили в домогательствах несколько журналисток не раскрывавшие своих имен. Затем о домогательствах парламентария заявила заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе. Позже информацию о домогательстве "народного" избранника подтвердила продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Она рассказала, что после знакомства со Слуцким, когда она приглашала его на второй эфир телеканала "Дождь", тот отвечал, что придет в студию, только если продюсер пойдет с ним на ужин.

Позже обвинения поддержала корреспондент Руcской службы Би-би-си Фарида Рустамова, сообщившая, что записала диалог с парламентарием на диктофон.

О неуместном поведении Слуцкого также рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.