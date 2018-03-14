Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Борец с геями Кадыров назвал домогателя Слуцкого "братом"

Опубликовано 14.03.2018 в разделе комментариев 3

Борец с геями Кадыров назвал домогателя Слуцкого "братом"

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обвиненного в сексуальных домогательствах к журналисткам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, назвав его "братом".

"Леонида Слуцкого я называю братом. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу" , - написал Кадыров на своей странице в Twitter.

Напомним, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого первоначально обвинили в домогательствах несколько журналисток не раскрывавшие своих имен. Затем о домогательствах парламентария заявила заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе. Позже информацию о домогательстве "народного" избранника подтвердила продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Она рассказала, что после знакомства со Слуцким, когда она приглашала его на второй эфир телеканала "Дождь", тот отвечал, что придет в студию, только если продюсер пойдет с ним на ужин.

Позже обвинения поддержала корреспондент Руcской службы Би-би-си Фарида Рустамова, сообщившая, что записала диалог с парламентарием на диктофон.

О неуместном поведении Слуцкого также рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Святой Пигидий написал 14.03.2018 15:09
Тю! Здесь всплыла история с путлеровским лижиссером Говорухиным - тем самым, который вначале говорил "так жить нельзя", а потом присосался к кормушке и прокукарекал: "так жить можно"... так вот, этот самый Говорухин, оказывается, тот еще педриот! Забавно то, что Говорухиин попытался включить дурачка, говоря, что "ничего подобного не помнит и вообще не уверен, что ездил в Чебоксары в 2012 году. Тем временем на сайте чебоксарского издания "ProГород" опубликовано датированное 2 февраля 2012 года интервью Говорухина, в котором режиссер говорит, что "в Чебоксары приезжал и еще буду приезжать"" (Подробнее: https://www.newsru.com/russia/12mar2018/komarova.html).
.
Что касается зверька Кадыркина, то после того, как он в десны целовался с Жориком Депардье... понятно, что Жорик в качестве минетчика обслуживал дальнобойщиков в молодые годы, и тем не менее... или это не считается - Жорик Кадыркина не закантачил?
.
Что касается геев, то это сюда: http://mosmonitor.ru/articles/Power/glavnyiy_gey_ministra_medinskogo("Главный гей министра Мединского") - как делаются карьеры в Путлерастии.
Ответить
ПАСЛЮШАЙ! ЗАЧЕМ РАМЗАН НАЗЫВАЕШЬ ГЕЕМ?
Фазиль написал 14.03.2018 14:37
Рамзан никада как лубой кавказкий музчина не может бить гей!
Малядой ишак-пажялюста, так это же малчик,тут гирэх атказатся!
Ответить
и чо?
СтарпЁр написал 14.03.2018 14:35
ну, не сестра же он ему
***
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Жилые памятники конструктивизма в Лефортово подвели под снос по реновации
Жилые памятники конструктивизма в Лефортово подвел...
14.03.2018
Задушит ли "Газпром" Украину?
Задушит ли "Газпром" Украину?
14.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинским спортсменам запретили участвовать в любых соревнованиях на территории РФ (2)
Борец с геями Кадыров назвал домогателя Слуцкого "братом" (3)
В РФ могут ввести акциз на сладкое и соленое (5)
Собянин пообещал "пока" не вводить плату за въезд в центр Москвы (2)
Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии (3)
АСВ потратило 1,8 триллиона рублей на санацию рухнувших банков (2)
Путинский дворец на Чёрном море все забыли, зато нашли два дома в Биаррице (1)
На выборы которого путина вы собрались? (23)
Нелегалы (9)
Трамп заявил о создании в США космических войск (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Всплывают куски прошлого: Помпео и братья Кохи
Максим Калашников Максим Калашников: К Скрипаль-кризису и о Грудинине
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Мошенники всегда непредсказуемы
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Неадекватность по обе стороны океана накатывает
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss