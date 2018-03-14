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Московский листок

Украинским спортсменам запретили участвовать в любых соревнованиях на территории РФ

Опубликовано 14.03.2018 в разделе комментариев 7

Украинским спортсменам запретили участвовать в любых соревнованиях на территории РФ

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории России.

"Я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ", - написал Жданов на своей странице в Facebook.

По словам министра, соревнования в России являются "опасными" для украинских спортсменов. Также глава минспорта Украины призвал международные федерации "не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса WADA".

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Все намного проще
Тов. Тамсямский написал 14.03.2018 16:44
Украинским спортсменам запретили участвовать в любых соревнованиях на территории РФ чтобы не позориться.
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(без названия)
мимо проходил написал 14.03.2018 16:29
Старший приказал.
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(без названия)
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 14.03.2018 16:26
Это только начало.Впереди бойкот Ч.М. по футболу ибо нормальным людям ничего общего с кацапопитеками иметь нельзя.Кацапопитеки это такая нация кацапорылых недочеловеков деградировавших за какие то 30 лет от уровня человека,причем практически нормального(кацап сапиенс)до современного кацапопитека(недосущества человекоподобного),населяющего территорию современной кацапомойки,в которую кацапопитеки превратили бывшую Р.Ф.Дарвин дорого бы заплатил за то,что бы иметь возможность наблюдать процесс деградации "кацапа сапиенс" до уровня "кацапопитека"и описать оный процесс в своей работе "Деградация видов".Удел кацапопитеков-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапопитека в человека,который закончился неудачей и кацапопитек снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке.,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.,ибо слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапопитеков и страдающие от этого манией величия.
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Сдох Максим -ну и куй с ним!
\\ъъ написал 14.03.2018 15:46
\\\
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(без названия)
бь написал 14.03.2018 15:36
Скатертью дорожка шестеркам америкосов,
у хохлов никогда своих мозгов не было
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Воздух чище будет.
-Что это? написал 14.03.2018 15:23
А то все они есть однозначные противники России, если за Украину выступают.
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шиза крепчает
когда-нибудь это все равно кончится написал 14.03.2018 15:22
RE:- Украинским спортсменам запретили участвовать в любых соревнованиях на территории РФ -
ну что тут можно сказать - ШИЗА КРЕПЧАЕТ - хорошо что люди стареют и умирают - пройдет время и когда-нибудь это все равно кончится...
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