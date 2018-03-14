Украинским спортсменам запретили участвовать в любых соревнованиях на территории РФ

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории России.
"Я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ", - написал Жданов на своей странице в Facebook.
По словам министра, соревнования в России являются "опасными" для украинских спортсменов. Также глава минспорта Украины призвал международные федерации "не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса WADA".
Тов. Тамсямский написал 14.03.2018 16:44
мимо проходил написал 14.03.2018 16:29
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 14.03.2018 16:26
\\ъъ написал 14.03.2018 15:46
бь написал 14.03.2018 15:36
у хохлов никогда своих мозгов не было
-Что это? написал 14.03.2018 15:23
когда-нибудь это все равно кончится написал 14.03.2018 15:22
ну что тут можно сказать - ШИЗА КРЕПЧАЕТ - хорошо что люди стареют и умирают - пройдет время и когда-нибудь это все равно кончится...