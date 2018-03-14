Великобритания пообещала выслать из страны 23 российских дипломата

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата, которые работают на разведку, заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом. По ее словам, такое решение связано с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.

"Согласно Венской конвенции, Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые были идентифицированы как незаявленные сотрудники — офицеры разведки. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Это будет самая большая единовременная высылка за последние тридцать лет", - сказала Мэй.

По ее словам, этот шаг "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы". Кроме того, Мэй заявила, что высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. При этом она пояснила, что речи о бойкоте турнира не идет, сборная будет участвовать в соревнованиях.

Также, по ее словам, в планах правительства Британии ужесточение проверки российских частных самолетов, прилетающих в страну, и заморозка «сомнительных» банковских счетов.

Премьер констатировала, что отношения двух стран не смогут быть сохранены на прежнем уровне. Тем не менее, по ее словам, британская сторона не заинтересована в полном прекращении диалога.