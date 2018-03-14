Великобритания пообещала выслать из страны 23 российских дипломата

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата, которые работают на разведку, заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом. По ее словам, такое решение связано с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.
"Согласно Венской конвенции, Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые были идентифицированы как незаявленные сотрудники — офицеры разведки. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Это будет самая большая единовременная высылка за последние тридцать лет", - сказала Мэй.
По ее словам, этот шаг "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы". Кроме того, Мэй заявила, что высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. При этом она пояснила, что речи о бойкоте турнира не идет, сборная будет участвовать в соревнованиях.
Также, по ее словам, в планах правительства Британии ужесточение проверки российских частных самолетов, прилетающих в страну, и заморозка «сомнительных» банковских счетов.
Премьер констатировала, что отношения двух стран не смогут быть сохранены на прежнем уровне. Тем не менее, по ее словам, британская сторона не заинтересована в полном прекращении диалога.
Светослав,,,,,,,,, написал 14.03.2018 21:17
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Ссылок не просите, не дам.
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1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.
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2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
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3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).
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4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том. что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.
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5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран. Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции. Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады. Кипра. Италии, Японии. Нидерландов. Швеции, а также представитель ООН.
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6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.
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