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Московский листок

В Подмосковье взбунтовались врачи: нечем лечить

Опубликовано 14.03.2018 в разделе комментариев 1

В Подмосковье взбунтовались врачи: нечем лечить

Врачи Лотошинской центральной районной больницы Подмосковья написали докладную на имя главного врача, заявив, что медицинское учреждение более не может оказывать полноценную квалифицированную помощь, а врачи отделения анестезиологии и реанимации снимают с себя ответственность за неоказание помощи согласно действующим медицинским стандартам, сообщает РБК.

По их словам, с 1 марта 2018 года в отделении анестезиологии и реанимации больницы нет ряда лекарств для оказания неотложной экстренной помощи, также нет препаратов для анестезии при хирургических вмешательствах. В частности, по их словам, в больнице нет метоклопрамида в инъекциях, фторхинолонов для внутривенного введения, метрогила, миорелаксантов короткого действия, альбумина, растворов для парентерального питания, не хватает закиси азота и препаратов для ингаляционной анестезии

Кроме того, по словам врачей, аппаратура для проведения анестезии давно не обслуживалась и выходит из строя, что «влечет за собой определенные риски для пациента».

Агентство отмечает, что на проблему обратила внимания "Лига защитников пациентов", направив по жалобе врачей обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Обнаглел народец!
**** написал 14.03.2018 22:32
Испортили большевики народец!
Вот он и обнаглел!
При царе-батюшке как было?!...
Лечились одной касторкой от всех болезней, рожали на поле в меже без отрыва от сельхозработ, и мясо отведать могли только угнанные на государеву ратную службу.
И ничего - жили людишки, работали и плодились как тараканы!
А при большевиках привыкли к медицине, паскуды!
Уже без таблеток и жить не могут...
Обнаглели!
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