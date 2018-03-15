Греция и Турция в одном шаге от войны

Экстренные встречи Реджепа Таипа Эрдогана с госсекретарем США Рэксом Тиллерсоном и частые его звонки Владимиру Путину говорят о напряженной ситуации не только в Сирии и Ираке, но и о возможной войне в Восточном Средиземноморье и Южных Балканах. Она может втянуть в свой оборот многие страны, и даже стать спусковым крючком к мировой войне. В этой ситуации важна необходимость борьбы всех народов против империалистических планов и войн, способных разжечь мировой пожар.

Последние провокации и обсуждение мобилизации

Восточное Средиземноморье и южные Балканы действительно могут в скором времени стать новым очагом войны, где главными противоборствующими сторонами окажутся Греция и Турция при прямом или косвенном участии США, Израиля, Кипра, Египта, НАТО, ряда стран ЕС и других региональных империалистов и сверхдержав. Ситуация настолько тревожная, что политики и военные двух стран заговорили о возможной мобилизации.

Подогревают данные настроения еще и тем, что турецкий военно-морской флот с понедельника начал боевые учения в акватории Эгейского моря. В министерстве обороны Греции считают, турецкая сторона выбрала время и место в пику аналогичным учениям, которые проводит Греция с конца позапрошлой недели. Не счесть и количеству нарушения границ самолетами и кораблями Турции. Одним из таких вопиющих случаев можно назвать таран турецким военным судном безоружного греческого патрульного корабля, собиравшего обычно в Эгейском море нелегальных мигрантов.

Турецкие военные корабли

Турция ставит под сомнение принадлежность к Греции 18 островов в Эгейском море, а также не признает международное морское право (от 1982г.) относительно Эгейского моря. Таким образом, буржуазия Турции ставит под сомнение права Греции в Эгейском море и старается претендовать на энергетические недра этого моря.

В то же время уже несколько недель длится скандал с задержанием турецким спецназом двух греческих пограничников якобы нарушивших границу. Сейчас Анкара использует их в качестве предмета торга для обмена на семерых своих военнослужащих, сбежавших и попросивших убежища у Афин после неудавшейся попытки государственного переворота. В мае как раз заканчивается срок их содержания под стражей в греческой тюрьме, и они могут реально обрести свободу.

Помимо этих провокаций, вовсю идут и открытые политические приготовления к новой войне, а также обсуждаются и планы мобилизации, о чем сообщили греческие СМИ 8 марта. Так преподаватель геостратегии в Колледже национальной обороны (Hellenic National Defence Colledge) Йоргос Филис рассказал на специальной пресс-конференции, что греки должны быть готовы к любому развитию событий, быть психологически готовы к мобилизации и должны понимать, что могут рассчитывать только на себя.

«Ситуация в отношениях с Турцией критичная. Для меня больше нет вопроса, будет ли столкновение с Турцией, для меня вопрос — когда оно будет. Я думаю, что надо психологически готовить греческий народ к этому. Речь не идет о том, что на следующей неделе будет объявлена мобилизация, но Турция ведет себя настолько жестким образом, что не оставляет нам рамок», — сказал Филис.

Ему вторит и сам турецкий лидер. «Турция продолжит обеспечивать безопасность границ и устранять любые источники угроз. Турция и ее армия не боятся врагов и должны быть в любой момент готовы к мобилизации, хотя пока в этом нет непосредственной необходимости. Мы находимся накануне нового противостояния. Нас ожидает «жаркое» лето», — заявил Эрдоган. Это дало повод различным аналитикам говорить об ново-отоманском продвижении и экспансии в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье.

Министр Обороны Греции Панос Камменос и Начальник Генштаба Минобороны, адмирал Евангелос Апостолакис

Причем греческий эксперт Иоаннис Мазис говорит о необходимости привлечь в качестве союзников Израиль и Египет, а также те страны НАТО и ЕС, которые не считают Турцию своим стратегическим партнером. По его мнению, нужно сейчас развивать активное военное сотрудничество по двум осям: Афины-Никосия-Иерусалим и Афины-Никосия-Каир.

В тоже время Греция предоставляет США огромную военную базу на Крите, другие инфраструктуры, как например военную базу в Араксос, где идет ремонт и реконструкция, и существует возможность транспортировки туда американских ядерных боеголовок с натовской базы Инджирлик. США планирует также построить в Греции новые военные объекты, как например новую вертолётную базе на границе с Турцией, в Александруполисе или в Ларисе, где американцы намерены привести свои беспилотники.

Греция участвует во многих военных и полицейских операциях НАТО и ЕС и под предлогом беженцев греческое правительство пригасило натовский флот в эгейское море, который является «каналом» транспортировки российских судов в Сирию, в то время как там продолжается война. Эти планы показывают, что буржуазия Греции, в конкуренции с турецкой буржуазией, старается повысить свою роль в рамках НАТО, используя сегодняшние проблемы США и НАТО с политическим руководством Турции.

По сути, уже сейчас очевидны три возможных фронта будущей войны. Это условно «Северный» — в районе Фракии, греческой Македонии и Салоник, «Эгейский» — в районе многочисленных островов между Турцией и Грецией и «Кипрский» — на острове Кипр и в близлежащих водах Средиземного моря. Там сейчас и наращиваются основные морские, воздушные и сухопутные силы двух государств.

Кипр как возможный детонатор

Одним из детонаторов будущей войны может послужить и напряженность ситуации на Кипре, северная часть которого была оккупирована турецкими войсками еще в 1974 году. Проблема заключается в том, что Турция претендует на месторождения природного газа в водах южной части Кипра, где сейчас идут попытки их разработки итальянскими, французскими и американскими добывающими компаниями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию, Кипр, а также международные компании, которые занимаются разведкой месторождений природного газа в Средиземном море, чтобы они не «выходили за рамки дозволенного» и не смели посягать на права Турции, сообщает издание data24. Анкара, как видим, открыто выступает против бурения в этом регионе, заявляя, что это якобы нарушает права турок-киприотов на природные ресурсы острова.

«Мы предупреждаем тех, кто выступит против нас в Эгейском море и на Кипре, что они потеряют свою решимость сразу же, как только увидят нашу армию, флот и военную авиацию, — заявил, не стесняясь в формулировках, президент Турции. — Пусть не считают, что поиск природного газа на Кипре и оппортунизм в Эгейском море остаются незамеченными нами. Подобно тому, как мы проводим военные операции в Сирии, мы не оставим без внимания и эти территории…», — угрожает Эрдоган.

Напомним, что турецкие военные корабли больше недели проводили блокаду бурового судна итальянской компании ENI, которое осуществляло геологическую разведку месторождений газа у берегов Кипра. Такую же участь ожидали и американские буровые судна, которые уже поспешили попросить помощь у военных кораблей шестого флота США.

Поэтому в Турцию спешно и прибыл госсекретарь США Рекс Тиллерсон, он же бывший исполнительный директор ExxonMobil. А эта компания из США наряду с Qatar Petroleum, а также французская Total, итальянская ENI и израильская Delek и некоторые еще контролирует солидную часть разработки блоков на кипрском шельфе расположенных в Исключительной экономической зоне Кипра.

На данном фоне становится понятной эскалация активности турецкого флота вблизи островов Имиа в Эгейском море, ведь именно в этой прибрежной шельфовой зоне предполагается наличие газовых месторождений, и возможность контролировать эту территорию автоматически приводит к возможности добычи так необходимых Турции углеводородов.

Такое поведение Турции естественно наталкивается на экономические интересы правящих классов США, Израиля и ряда стран ЕС, как Греции и Кипра, которые стремятся разработать месторождения газа и нефти в южном Кипре, в восточной и западной части Греции. Этим проектом в Восточном Средиземноморье создается альтернатива так называемому «турецкому» и «южному потоку» газа в страны южной Европы и задеваются уже интересы самой России.

Это показывает желание американцев разбить монополию российского газа в Европе. Именно через призму вопроса добычи и транспортировки энергоресурсов, а также желания господствующих классов ряда известных стран усилить империалистическую борьбу за передел рынков и захвата источников сырья и надо рассматривать причины нынешнего конфликта и возможной войны.

В этом смысле «Кипрский фронт» может стать одним из ожесточенных театров боевых действий, как на суше, так и на море, а также послужить предлогом для вступления в войну самой Греции в качестве защитницы уже греков-киприотов.

В ожидании большого передела

У всех капиталистов есть несколько способов постараться преодолеть свой кризис и миновать опасность революции. Первым из них является провоцирование новых войн, и турецкая и греческая буржуазия тут не исключение. В ситуации обострения межимпериалистических отношений мы можем быть свидетелями нового издания Балканских войн, которые могут быть развязаны разными игроками и мировыми центрами.

Причем в боевые действия могут быть вовлечены не только эти страны, но также Албания и бывшая югославская республика Македония (БЮРМ), которые развивают тесное военно-политические сотрудничество, как с Турцией, так и в последнее время с НАТО и с США.

Националисты и всевозможные правые с обеих сторон только подогревают ситуацию. Одной из причин эскалации, является также желание правящих кругов Турции не только добиться территориальных изменений и пересмотра прежних договоров, но и возможность под патриотическими лозунгами «единства нации» расправится с внутренним врагом, и в первую очередь с коммунистами и организованным рабочим движением.

Первый секретарь ЦК Компартии Турции Кемаль Окуян

Не случайно совсем недавно турецкий суд за то, что он приговорил Генерального секретаря Компартии Турции Кемаля Окуяна к тюремному заключению на 11 месяцев и 20 дней под предлогом того, что в своей статье он «оскорбил президента Турции Эрдогана». Не случайно на прошлой неделе турецкие спецслужбы и фашиствующие группы напали на членов Коммунистической молодежи Турции, которые распространяли листовки против империалистических планов и войн, ранив 7 человек.

Последняя эскалация конфликта началась в январе 2016 года, когда премьер-министр Турции Эрдоган заявил о необходимости пересмотра Лозанского договора, заключенного еще в 1923 году. Турецкая буржуазия активно пропагандирует идеи возрождения Османской империи и возвращения части островов и Западной Фракии под контроль Анкары. После провала военного переворота, нынешний режим Турции только усилил свою воинственную риторику, а также провокации вооруженных сил, которые реально могут привести к открытому столкновению. Тот факт, что оба государства, Греция и Турция, являются членами НАТО, только осложняет ситуацию.

Как отмечают греческие коммунисты: «Возможная эскалация противостояния между ними означала бы появление трещины внутри НАТО в чувствительном для его интересов регионе, но которая в то же время может быть использована США и НАТО для усиления их роли в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье». То есть участие, и даже вовлечение разных империалистических центров в возможную войну может только расширить зону конфликта и число воюющих стран. Это неминуемо может привести к переделу границ и даже к падению режимов.

Такой сценарий и опасность разрастания конфликта подогревается еще и тем, что буржуазный класс Греции сам активно продвигает планы НАТО в регионе, расширяет базы коалиции на своей территории, поддерживает военные операции на Балканах. Очевидно, что американцы после неудавшегося государственного переворота в Турции, намерены всеми способами сохранить Турцию в составе «союзников» НАТО.

Реджеп Эрдоган

Сам же Эрдоган, загнанный сейчас в угол и вынужденный держать значительные контингенты войск в Сирии, Ираке и на Кипре, в ситуации угрозы потери власти и жизни, а также возможности территориального раздела Турции в пользу того же проамериканского Курдистана, сам может и уже идет на конфликт. Он резонно надеется на определенную экономическую политическую, техническую и даже военную поддержку со стороны Ирана и России. И это вполне возможно, так как Турция является буфером между странами опорами США и той же Россией.

Конечно, это дискуссионный вопрос, но уже сейчас можно предположить зарождение в регионе нового неустойчивого военного блока государств в лице Турции, Ирана, России и примыкающих к ним дружественных государств. Косвенным подтверждением этому может служить российский проект политического преобразования Сирии, который строится не по территориальному и национальному принципу, а по конфессиональному, как в соседнем Ливане.

Это явная уступка Турции, так как в рамках данного проекта нет места для курдской автономии в Сирии. В тоже время идет постоянный переговорный процесс об урегулировании напряженной ситуации в Восточной Гуте, откуда сирийскими войсками выдавливаются боевики «Аль-Нусры», долгое время поддерживаемые той же Турцией. Насколько успешно удастся решить этот вопрос и договориться по согласованному варианту дальнейшего развития Сирии и зависит ускорение или замедление процесса создания нового блока.

Уже сейчас видно, что Асад оказался занят с боеспособными дивизиями на других театрах боевых действий и в той же Восточной Гуте, а курдские ополченцы отданы на растерзание и перемалывание турецкой армии. Несмотря на громогласные заявления Дамаска «о турецкой агрессии» можно предположить, что произошло негласное разделение сфер влияния, и Анкаре в обозримом будущем удастся нейтрализовать курдскую угрозу в Сирии, что, по сути, выгодно и Ирану.

Из этого можно сделать вывод, что именно Южные Балканы и Восточное Средиземноморье могут стать новым театром боевых действий и даже фронтом более широкой войны. Клубок противоречий лишь запутывается и вовлекает сейчас все новых участников.

Антивоенное движение

Данная эскалация ставит перед коммунистами Греции и Турции задачу борьбы против братоубийственной войны, империалистической пропаганды «патриотизма», национализма и перекройки границ. В ситуации назревающего военного конфликта единственную последовательную и правильную позицию в Греции занимает только Коммунистическая партия.

Именно она стала единственной политической силой в Греции, выступившей активно против развязывания войны, размещения новых баз США и НАТО, а также роста националистических настроений. Так 27 февраля состоялся массовый митинг у стен парламента Греции, организованный КПГ, который завершился многотысячной демонстрацией к зданию посольства США. Затем 6 марта уже в Салониках прошел аналогичный массовый митинг и шествие к консульству США, которое возглавил Генеральный секретарь КПГ Димитрис Куцумбас.

На этих мероприятиях лидер партии представил позиции КПГ по поводу событий на Балканах, на Ближнем Востоке, по поводу греко-турецких отношений и кипрского вопроса после эскалации агрессии со стороны Турции. Но самое важно, что на митингах и в демонстрациях выступили греческие военнослужащие, не желающие усиления сил НАТО в стране и размещения в стране очередных военных баз США.

В своей речи на митинге в Салониках Димитрис Куцумбас отметил, что Северная Греция является плацдармом для продвижения интересов США-НАТО-ЕС в целях усиления своей конкуренции с Россией и Китаем. Не зря, по его мнению, посол США в Греции назвал Салоники «воротами на Западные Балканы и Юго-восточную Европу». Именно в связи с этим и строятся новые базы в Греции и в частности в Александрополисе. Естественно, что если начнется настоящая война между Грецией и Турцией, никакое НАТО не защитит страну, как оно не защищало суверенные права ни одной страны.

В этой связи коммунисты Греции выступают за защиту территориальной целостности страны и за военный разгром любого захватчика, но в то же время подчеркивают и заявляют, что не окажут доверия и поддержку любому буржуазному правительству, которое будет вести войну. Потому что не может быть никакого доверия правящему классу, в угоду своих экономических интересов, заставляющего народ проливать свою кровь. Позиция коммунистов Греции ясна: защищая территориальную целостность, связать эту борьбы с борьбой для того чтобы положить капитализм на полку истории, свергнув его, бороться за окончательную победу народа, так чтобы завершением и наградой этой борьбы стала рабочая, народная власть.

Генеральный секретарь КПГ Димитрис Куцумбас

На митинге в Афинах Димитрис Куцумбас заявил о необходимости совместной борьбы греческих и турецких трудящихся и народных масс против своих правительств и капиталистов: «Нашему народу нечего делить с народами Балкан, ему нечего делить с соседским турецким народом. Вот почему никто не должен попасть в сети национализма, который отравляет своим ядом народы, чтобы скрыть от рабочих всех стран тот факт, что у них есть один общий враг — эксплуататоры, буржуазия и гнилая система».

Он отметил, что «КПГ является единственной партией, которая подчеркивает характер войны как войны, толкающей народы на убой в интересах монополий. […] Как и сегодня политика рентабельности и конкурентоспособности монополий усиливает эксплуатацию трудящихся, которая растет в условиях кризиса, когда преобладает империалистический мир с пистолетом у виска, так и война является продолжением этой политики насильственными военными средствами с целью завоевания рынков, сфер влияния, контроля над богатыми природными ресурсами. […] Давайте вместе бороться против любых попыток изменения границ, любого изменения международных договоров, которое ведет к кровопролитию народов. Против национализма, стремящегося скрыть от трудящихся Греции, Турции и других стран тот факт, что у них сегодня есть общий враг: монополии, капитализм, их правительства и империалистические союзы. Давайте отвергнем коварные призывы к якобы «национальному единству», т. е. к подчинению рабочего класса, народа планам капитала и американо-натовским планам».

В Греции, где существует богатая живая традиция народной борьбы, сопротивления империалистическим захватам и интервенциям, есть все условия для разрастания нового движения, которое может вовлечь самые широкие массы и стать революционной. В этой ситуации буржуазия играет в опасные игры в первую очередь для нее самой, когда в стране только усиливается рабочее движение и растет общее недовольство проводимым курсом.

Темы, поднятые греческими коммунистами сейчас актуальны для всего международного рабочего и коммунистического движения в деле борьбы против войны. Сама возможность мировой межимпериалистической бойни, фронты которой формируются уже сейчас, вновь поднимают вопрос об отношении коммунистов к войне. Он, кстати, и стал главной причиной банкротства, и падения Второго Интернационала во время начала Первой Мировой, то есть 104 года назад.

г. Афины